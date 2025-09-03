Замена Моуриньо. Немецкий тренер может возглавить Фенербачхе

Немецкий тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс может возглавить «Фенербахче». Об этом сообщает Серкан Хамзаоглу.

По информации источника, 43-летний специалист находится в шорт-листе турецкого клуба после увольнения Жозе Моуриньо. Еще 1 вариантом на пост тренера является Исмаил Картал, возглавлявший команду до португальца.

«Фенербахче» попрощался с Жозе Моуриньо после того, как уступил в плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Бенфике» с общим счетом 0:1.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Манчестер Сити» продолжит карьеру в «Фенербахче».