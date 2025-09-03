Замена Моуриньо. Немецкий тренер может возглавить Фенербачхе
Себастьян Хенесс может стать тренером турецкого клуба
Немецкий тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс может возглавить «Фенербахче». Об этом сообщает Серкан Хамзаоглу.
По информации источника, 43-летний специалист находится в шорт-листе турецкого клуба после увольнения Жозе Моуриньо. Еще 1 вариантом на пост тренера является Исмаил Картал, возглавлявший команду до португальца.
«Фенербахче» попрощался с Жозе Моуриньо после того, как уступил в плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Бенфике» с общим счетом 0:1.
Ранее сообщалось о том, что голкипер «Манчестер Сити» продолжит карьеру в «Фенербахче».
