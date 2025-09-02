ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Манчестер Сити продолжит карьеру в турецком клубе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 сентября 2025, 11:17 |
559
0

Эдерсон прилетел в Стамбул, чтобы подписать контракт с «Фенербахче»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Голкипер английского «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

32-летний футболист прилетел в Стамбул, где подпишет контракт с турецким «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба клуба:

«Наш клуб достиг соглашения с «Манчестер Сити» о трансфере бразильского вратаря Эдерсона. Игрок прилетел в Стамбул для завершения официального подписания контракта».

«Фенербахче» не сообщил о деталях перехода, однако ранее была информация о том, что «горожане» заработают 13-14 млн евро, а сам вратарь будет получать 11 млн евро в год.

Эдерсон перебрался в «Манчестер Сити» в 2017 году из португальской «Бенфики» за 40 млн евро. За время пребывания в команде провел 372 матча во всех турнирах – сыграл на ноль в 168 поединках. Трансферная стоимость бразильца составляет 20 млн евро.

Стоит отметить, что главным претендентом на голкипера был другой турецкий клуб «Галатасарай», однако «Фенербахче» сумел перехватить футболиста.

чемпионат Турции по футболу Фенербахче Манчестер Сити Эдерсон трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Фенербахче
