ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Манчестер Сити продолжит карьеру в турецком клубе

Голкипер английского «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

32-летний футболист прилетел в Стамбул, где подпишет контракт с турецким «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба клуба:

«Наш клуб достиг соглашения с «Манчестер Сити» о трансфере бразильского вратаря Эдерсона. Игрок прилетел в Стамбул для завершения официального подписания контракта».

«Фенербахче» не сообщил о деталях перехода, однако ранее была информация о том, что «горожане» заработают 13-14 млн евро, а сам вратарь будет получать 11 млн евро в год.

Эдерсон перебрался в «Манчестер Сити» в 2017 году из португальской «Бенфики» за 40 млн евро. За время пребывания в команде провел 372 матча во всех турнирах – сыграл на ноль в 168 поединках. Трансферная стоимость бразильца составляет 20 млн евро.

Стоит отметить, что главным претендентом на голкипера был другой турецкий клуб «Галатасарай», однако «Фенербахче» сумел перехватить футболиста.