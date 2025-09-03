Воспитанник Динамо рассказал о том, как попал в ДТП и сломал ребра

Украинский защитник Павел Ориховский прокомментировал травму, которую он получил после ДТП и рассказал о своем прощании с «Колосом». О прекращении сотрудничества с 29-летним игроком накануне сообщил клуб из Ковалевки.

– С чем связан неожиданный уход из «Колоса»?

– В принципе, об этом нечего говорить. Сейчас нахожусь на реабилитации, еще восстанавливаюсь после ДТП.

– При каких обстоятельствах произошло ДТП?

– Это произошло на Западе Украины. Мы возвращались домой из отпуска. Только я немного пострадал. Слава Богу, с женой и ребенком все хорошо. Есть повреждения, которые нужно залечить. Были сломаны ребра. Чтобы быть полностью готовым к тренировкам в группе, занимаюсь с реабилитологом.

– Известны хотя бы ориентировочные сроки вашего возвращения?

– Я думаю, может быть так, что уже в октябре смогу заниматься в общей группе, если найду к этому моменту клуб. Так планирую. Как будет – увидим, – рассказал Ореховский.

Защитник является воспитанником киевского «Динамо», играл также за столичный «Арсенал», одесский «Черноморец», львовский «Рух». В прошлом сезоне провел 28 матчей за «Колос», однако результативными действиями не отмечался.