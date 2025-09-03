Другие новости03 сентября 2025, 00:35 | Обновлено 03 сентября 2025, 01:19
477
0
ФОТО. К Ванату уже прилетела его девушка из Украины. Первый кадр из Жироны
Милана Кухилава приехала поддержать Владислава Ваната
03 сентября 2025, 00:35 | Обновлено 03 сентября 2025, 01:19
477
0
Возлюбленная нападающего «Жироны» Владислава Ваната, эффектная Милана Кухилава, поделилась романтичным фото с футболистом.
Стоит отметить, что это первое фото пары из Жироны.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара не скрывает своих чувств и всё чаще появляется вместе.
Милана прибыла в Испанию, чтобы поддержать своего возлюбленного в его новом большом карьерном вызове.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2025, 02:37 5
Контракт с каталонским клубом подписал Доминик Ливакович
Футбол | 03 сентября 2025, 00:55 0
Украинский защитник перешел из Борнмута в ПСЖ за 63 млн евро
Футбол | 02.09.2025, 08:36
Футбол | 02.09.2025, 19:51
Футбол | 02.09.2025, 08:33
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 04:39
01.09.2025, 02:47 4
01.09.2025, 05:19
01.09.2025, 05:59
01.09.2025, 01:34 10
01.09.2025, 07:11 4
01.09.2025, 00:02 2
01.09.2025, 05:40 12