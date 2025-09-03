ФОТО. К Ванату уже прилетела его девушка из Украины. Первый кадр из Жироны

Возлюбленная нападающего «Жироны» Владислава Ваната, эффектная Милана Кухилава, поделилась романтичным фото с футболистом.

Стоит отметить, что это первое фото пары из Жироны.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара не скрывает своих чувств и всё чаще появляется вместе.

Милана прибыла в Испанию, чтобы поддержать своего возлюбленного в его новом большом карьерном вызове.