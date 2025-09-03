ФОТО. К Ванату уже прилетела его девушка из Украины. Первый кадр из Жироны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Милана Кухилава приехала поддержать Владислава Ваната

Instagram. Владислав Ванат и Милана Кухилава

Возлюбленная нападающего «Жироны» Владислава Ваната, эффектная Милана Кухилава, поделилась романтичным фото с футболистом.

Стоит отметить, что это первое фото пары из Жироны.

Пара не скрывает своих чувств и всё чаще появляется вместе.

Милана прибыла в Испанию, чтобы поддержать своего возлюбленного в его новом большом карьерном вызове.

