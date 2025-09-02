Динамо хочет быстро провернуть еще один трансфер. Это форвард из Румынии

Киевское «Динамо» ведет активные переговоры относительно усиления линии атаки после трансфера нападающего Владислава Ваната в испанскую «Жирону».

Главным кандидатом на замену является 23-летний румынский форвард клуба «Крайова» Владислав Бленуце.

В прошлом сезоне чемпионата Румынии бывший игрок молодежной сборной провел 37 матчей, в которых отметился 12 голами и 4 результативными передачами.

Высокий (190 см) и техничный нападающий способен эффективно действовать как на острие, так и в комбинационной игре.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость румынского футболиста оценивается в 1,8 млн евро, однако «Крайова» рассчитывает получить от киевлян более 2 млн евро.

«Динамо» стремится завершить сделку уже 2 сентября до полуночи по среднеевропейскому времени, чтобы успеть заявить игрока на основной раунд Лиги конференций.