Динамо хочет быстро провернуть еще один трансфер. Это форвард из Румынии
23-летний нападающий Владислав Бленуце играет за клуб Крайова
Киевское «Динамо» ведет активные переговоры относительно усиления линии атаки после трансфера нападающего Владислава Ваната в испанскую «Жирону».
Главным кандидатом на замену является 23-летний румынский форвард клуба «Крайова» Владислав Бленуце.
В прошлом сезоне чемпионата Румынии бывший игрок молодежной сборной провел 37 матчей, в которых отметился 12 голами и 4 результативными передачами.
Высокий (190 см) и техничный нападающий способен эффективно действовать как на острие, так и в комбинационной игре.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость румынского футболиста оценивается в 1,8 млн евро, однако «Крайова» рассчитывает получить от киевлян более 2 млн евро.
«Динамо» стремится завершить сделку уже 2 сентября до полуночи по среднеевропейскому времени, чтобы успеть заявить игрока на основной раунд Лиги конференций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца
Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»