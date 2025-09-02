Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Викарио стал единоличным лидером АПЛ по количеству сейвов в сезоне
Англия
02 сентября 2025, 22:40 |
115
0

Викарио стал единоличным лидером АПЛ по количеству сейвов в сезоне

Вторым после вратаря «Тоттенхэма» идет Джеймс Траффорд из «Манчестер Сити»

02 сентября 2025, 22:40 |
115
0
Викарио стал единоличным лидером АПЛ по количеству сейвов в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Гульельмо Викарио

Завершились матчи третьего тура АПЛ сезона 2025/26.

Произошли изменения в индивидуальных статистических рейтингах. Рассмотрим лучших вратарей по количеству сейвов после трех сыгранных матчей.

Нынешним лидером сезона стал голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, который имеет в своем активе 13 сейвов.

Лучшие вратари АПЛ по количеству сейвов в сезоне 2025/26

  1. 13 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
  2. 11 – Джеймс Траффорд (Манчестер Сити)
  3. 10 – Бернд Лено (Фулхэм)
  4. 10 – Матц Селс (Ноттингем Форест)
  5. 10 – Давид Райя (Арсенал)
  6. 9 – Мартин Дубравка (Бернли)
  7. 8 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  8. 8 – Роберт Санчес (Челси)
  9. 8 – Джордже Петрович (Борнмут)
  10. 7 – Мадс Хермансен (Вест Хэм)
По теме:
Холанд, Мбаппе и другие. Лидеры по количеству ударов в топ-5 лигах сезона
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
АПЛ доминирует в списке летних расходов: девять клубов вошли в топ-10
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Гульельмо Викарио Джеймс Траффорд Бернд Лено Матц Селс Давид Райя Мартин Дубравка Джордан Пикфорд Роберт Санчес Джордже Петрович Джек Херманссон
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»
Футбол | 02 сентября 2025, 01:06 0
Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»
Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»

Тренер высказался об Альваро Каррерасе

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02 сентября 2025, 15:16 130
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата

Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»

Названо условие, при котором Шовковский будет уволен из Динамо
Футбол | 02.09.2025, 23:44
Названо условие, при котором Шовковский будет уволен из Динамо
Названо условие, при котором Шовковский будет уволен из Динамо
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 02.09.2025, 19:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02.09.2025, 08:33
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
01.09.2025, 05:19
Бокс
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 4
Футбол
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем