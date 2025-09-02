Викарио стал единоличным лидером АПЛ по количеству сейвов в сезоне

Завершились матчи третьего тура АПЛ сезона 2025/26.

Произошли изменения в индивидуальных статистических рейтингах. Рассмотрим лучших вратарей по количеству сейвов после трех сыгранных матчей.

Нынешним лидером сезона стал голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, который имеет в своем активе 13 сейвов.

Лучшие вратари АПЛ по количеству сейвов в сезоне 2025/26

13 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) 11 – Джеймс Траффорд (Манчестер Сити) 10 – Бернд Лено (Фулхэм) 10 – Матц Селс (Ноттингем Форест) 10 – Давид Райя (Арсенал) 9 – Мартин Дубравка (Бернли) 8 – Джордан Пикфорд (Эвертон) 8 – Роберт Санчес (Челси) 8 – Джордже Петрович (Борнмут) 7 – Мадс Хермансен (Вест Хэм)