Викарио стал единоличным лидером АПЛ по количеству сейвов в сезоне
Вторым после вратаря «Тоттенхэма» идет Джеймс Траффорд из «Манчестер Сити»
Завершились матчи третьего тура АПЛ сезона 2025/26.
Произошли изменения в индивидуальных статистических рейтингах. Рассмотрим лучших вратарей по количеству сейвов после трех сыгранных матчей.
Нынешним лидером сезона стал голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, который имеет в своем активе 13 сейвов.
Лучшие вратари АПЛ по количеству сейвов в сезоне 2025/26
- 13 – Гульельмо Викарио (Тоттенхэм)
- 11 – Джеймс Траффорд (Манчестер Сити)
- 10 – Бернд Лено (Фулхэм)
- 10 – Матц Селс (Ноттингем Форест)
- 10 – Давид Райя (Арсенал)
- 9 – Мартин Дубравка (Бернли)
- 8 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 8 – Роберт Санчес (Челси)
- 8 – Джордже Петрович (Борнмут)
- 7 – Мадс Хермансен (Вест Хэм)
Guglielmo Vicario has been busy in the Tottenham goal.— Squawka (@Squawka) September 2, 2025
He's made more saves (13) and prevented more goals (2.2) than any other GK in the PL so far this season. 🧤 pic.twitter.com/nDpTPgBnPb
