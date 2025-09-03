Анчелотти позвонил в Реал и посоветовал подписать футболиста
Давиде Анчелотти решил помочь «бланкос»
35-летний итальянский тренер Давиде Анчелотти – сын именитого специалиста Карло Анчелотти – стал главным тренером бразильской команды «Ботафого», до этого он работал помощником главного тренера в «Реале».
По информации испанских СМИ, Давиде поддерживает отличную связь с «королевским клубом» и даже недавно позвонил мадридцам, посоветовав подписать одного из талантов «Ботафого» (имя игрока не уточняется). «Реал» уже изучает такую возможность.
Ранее легендарный хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о прошлом сезоне «королевского клуба», когда «бланкос» провалились в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
