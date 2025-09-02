Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усиление обороны Динамо. Статистика нового центрбека киевлян
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 20:35 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:39
Усиление обороны Динамо. Статистика нового центрбека киевлян

Алиу Тиаре продолжит свой футбольный путь на украинских полях

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиу Тиаре

Недавно сенегальский защитник Алиу Тиаре официально стал игроком киевского «Динамо». По данным Transfermarkt, французский «Гавр» заработал на продаже игрока один миллион евро.

21-летний центрбек ранее выступал за клубы «Нанси», «Диамбарс» и «Гавр». Профессиональную карьеру он начал в «Диамбарс», за который сыграл три матча.

Предыдущим клубом Тиаре был «Нанси», где он провел 30 поединков и отдал 2 ассиста. За основную команду «Гавра» центрбек не сыграл ни одного матча, однако за второй состав клуба сыграл 16 игр и забил 3 гола.

Всего на профессиональном уровне принял участие в 36 матчах и отметился 5 результативными действиями (3 гола и 2 ассиста).

По теме:
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
Гехи не перешел в Ливерпуль из-за тренера. Пригрозил подать в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Спортинга перебрался в Бундеслигу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
