Усиление обороны Динамо. Статистика нового центрбека киевлян

Недавно сенегальский защитник Алиу Тиаре официально стал игроком киевского «Динамо». По данным Transfermarkt, французский «Гавр» заработал на продаже игрока один миллион евро.

21-летний центрбек ранее выступал за клубы «Нанси», «Диамбарс» и «Гавр». Профессиональную карьеру он начал в «Диамбарс», за который сыграл три матча.

Предыдущим клубом Тиаре был «Нанси», где он провел 30 поединков и отдал 2 ассиста. За основную команду «Гавра» центрбек не сыграл ни одного матча, однако за второй состав клуба сыграл 16 игр и забил 3 гола.

Всего на профессиональном уровне принял участие в 36 матчах и отметился 5 результативными действиями (3 гола и 2 ассиста).