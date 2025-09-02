Усиление обороны Динамо. Статистика нового центрбека киевлян
Алиу Тиаре продолжит свой футбольный путь на украинских полях
Недавно сенегальский защитник Алиу Тиаре официально стал игроком киевского «Динамо». По данным Transfermarkt, французский «Гавр» заработал на продаже игрока один миллион евро.
21-летний центрбек ранее выступал за клубы «Нанси», «Диамбарс» и «Гавр». Профессиональную карьеру он начал в «Диамбарс», за который сыграл три матча.
Предыдущим клубом Тиаре был «Нанси», где он провел 30 поединков и отдал 2 ассиста. За основную команду «Гавра» центрбек не сыграл ни одного матча, однако за второй состав клуба сыграл 16 игр и забил 3 гола.
Всего на профессиональном уровне принял участие в 36 матчах и отметился 5 результативными действиями (3 гола и 2 ассиста).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем не перейдет в «Милан» и останется в «Роме»
По словам Виктора Вацко, в деле фигурируют Глеб Платов и Кирилл Мазур