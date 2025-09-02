Метка от Дрейка. Рэпер поставил $300 тысяч на титул Синнера на US Open
Забавно, что в 2024 году он загрузил $210 тысяч на победу Фритца над Янником в финале
Известный канадский рэпер Дрейк выбрал победителя Открытого чемпионата США 2025 по теннису.
Дрейк поставил 300 тысяч долларов на трофей от лидера мирового рейтинга Янника Синнера (коэффициент 1.69). В случае успеха, музыкант заберет чистыми $207 тысяч.
Ставки рэпера славятся своей неточностью. В социальных сетях его называют «меточником» – беттером, который ставя на одну из команд / игрока, обрекает ее на поражение.
Синнер уже добрался до четвертьфинала US Open, где сыграет против Лоренцо Музетти. Янник является действующим чемпионом мейджора в США.
Забавно, что Дрейк в прошлом году поставил против Синнер в финале USO, поверив в Тейлора Фритца за коэффициент 3.85. Тогда Дрейк 210 тысяч долларов.
