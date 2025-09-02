Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Метка от Дрейка. Рэпер поставил $300 тысяч на титул Синнера на US Open

Забавно, что в 2024 году он загрузил $210 тысяч на победу Фритца над Янником в финале

Getty Images/Global Images Ukraine. Дрейк

Известный канадский рэпер Дрейк выбрал победителя Открытого чемпионата США 2025 по теннису.

Дрейк поставил 300 тысяч долларов на трофей от лидера мирового рейтинга Янника Синнера (коэффициент 1.69). В случае успеха, музыкант заберет чистыми $207 тысяч.

Ставки рэпера славятся своей неточностью. В социальных сетях его называют «меточником» – беттером, который ставя на одну из команд / игрока, обрекает ее на поражение.

Синнер уже добрался до четвертьфинала US Open, где сыграет против Лоренцо Музетти. Янник является действующим чемпионом мейджора в США.

Забавно, что Дрейк в прошлом году поставил против Синнер в финале USO, поверив в Тейлора Фритца за коэффициент 3.85. Тогда Дрейк 210 тысяч долларов.

Янник Синнер US Open 2025 азарт Дрейк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
