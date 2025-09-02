Три багета Бублику: Синнер с разгромом вышел в четвертьфинал US Open 2025
Янник уничтожил Александра в матче четвертого раунда Открытого чемпионата США 2025
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.
В четвертом раунде итальянец в трех сетах разгромил представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 24) за 1 час и 23 минуты.
US Open 2025. 1/8 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Бублик (Казахстан) [23] – 6:1, 6:1, 6:1
Это была седьмая встреча соперников. Янник добыл пятую победу над Александром, в частности вторую в 2025 году.
Следующим оппонентом Янника будет его соотечественник Лоренцо Музетти. Помимо Бублика, Синнер в Нью-Йорке также уже одолел Вита Копрживу, Алексея Попырина и Дениса Шаповалова.
Синнер одержал 25-ю победу подряд на хардовых турнирах Grand Slam. Янник пробился в 13-й четвертьфинал слэма в карьере.
Янник в возрасте 24 лет и 8 дней стал самым молодым игроком в Открытой эры, который выходил в четвертьфинал на всех турнирах Grand Slam в одиночном разряде два сезона подряд, превзойдя показатель Новака Джоковича (24 года 99 дней).
Синнер одержал 75-ю победу в 82 матчах в статусе первой ракетки мира – с 1973 года быстрее этого добивались только Бьорн Борг (78), Джимми Коннорс и Роджер Федерер (81).
Янник стал первым игроком со времен Джоковича, который отдал не более трех геймов по пути к победе в матче на второе неделе US Open в одиночном разряде. В 2015 году Новак разбил Марина Чилича 6:0, 6:1, 6:2 в полуфинале.
Короче говоря,обычные прилюдия у Синнер и Алькараса перед встречей друг с другом..