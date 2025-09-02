Три багета Бублику: Синнер с разгромом вышел в четвертьфинал US Open 2025

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде итальянец в трех сетах разгромил представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 24) за 1 час и 23 минуты.

US Open 2025. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Бублик (Казахстан) [23] – 6:1, 6:1, 6:1

Это была седьмая встреча соперников. Янник добыл пятую победу над Александром, в частности вторую в 2025 году.

Следующим оппонентом Янника будет его соотечественник Лоренцо Музетти. Помимо Бублика, Синнер в Нью-Йорке также уже одолел Вита Копрживу, Алексея Попырина и Дениса Шаповалова.

Синнер одержал 25-ю победу подряд на хардовых турнирах Grand Slam. Янник пробился в 13-й четвертьфинал слэма в карьере.

Янник в возрасте 24 лет и 8 дней стал самым молодым игроком в Открытой эры, который выходил в четвертьфинал на всех турнирах Grand Slam в одиночном разряде два сезона подряд, превзойдя показатель Новака Джоковича (24 года 99 дней).

Синнер одержал 75-ю победу в 82 матчах в статусе первой ракетки мира – с 1973 года быстрее этого добивались только Бьорн Борг (78), Джимми Коннорс и Роджер Федерер (81).

Янник стал первым игроком со времен Джоковича, который отдал не более трех геймов по пути к победе в матче на второе неделе US Open в одиночном разряде. В 2015 году Новак разбил Марина Чилича 6:0, 6:1, 6:2 в полуфинале.