Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Три багета Бублику: Синнер с разгромом вышел в четвертьфинал US Open 2025
Уимблдон
02 сентября 2025, 09:58 |
209
3

Три багета Бублику: Синнер с разгромом вышел в четвертьфинал US Open 2025

Янник уничтожил Александра в матче четвертого раунда Открытого чемпионата США 2025

02 сентября 2025, 09:58 |
209
3
Три багета Бублику: Синнер с разгромом вышел в четвертьфинал US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде итальянец в трех сетах разгромил представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 24) за 1 час и 23 минуты.

US Open 2025. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Александр Бублик (Казахстан) [23] – 6:1, 6:1, 6:1

Это была седьмая встреча соперников. Янник добыл пятую победу над Александром, в частности вторую в 2025 году.

Следующим оппонентом Янника будет его соотечественник Лоренцо Музетти. Помимо Бублика, Синнер в Нью-Йорке также уже одолел Вита Копрживу, Алексея Попырина и Дениса Шаповалова.

Синнер одержал 25-ю победу подряд на хардовых турнирах Grand Slam. Янник пробился в 13-й четвертьфинал слэма в карьере.

Янник в возрасте 24 лет и 8 дней стал самым молодым игроком в Открытой эры, который выходил в четвертьфинал на всех турнирах Grand Slam в одиночном разряде два сезона подряд, превзойдя показатель Новака Джоковича (24 года 99 дней).

Синнер одержал 75-ю победу в 82 матчах в статусе первой ракетки мира – с 1973 года быстрее этого добивались только Бьорн Борг (78), Джимми Коннорс и Роджер Федерер (81).

Янник стал первым игроком со времен Джоковича, который отдал не более трех геймов по пути к победе в матче на второе неделе US Open в одиночном разряде. В 2015 году Новак разбил Марина Чилича 6:0, 6:1, 6:2 в полуфинале.

По теме:
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2025 у мужчин
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Каролина МУХОВА: «Это был очень сложный матч. Марта была повсюду»
Янник Синнер Александр Бублик US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ
Футбол | 02 сентября 2025, 02:37 4
ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Плохие новости для украинца. Жирона подписала призера ЧМ

Контракт с каталонским клубом подписал Доминик Ливакович

Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01 сентября 2025, 12:57 34
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание

Украинского вингера лишили водительских прав на 6 месяцев

Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Футбол | 01.09.2025, 10:02
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 01.09.2025, 23:29
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01.09.2025, 17:53
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
c_a_p2
Кацапьонок казахський Бублік здох мабуть перед авторитетом Янніка
Ответить
0
NadalKing
очень неожиданно лично для меня.. Не сама победа естественно, а то как легко все было,мне казалось,что даже сет может взять у Синнер,а тут погром просто..
Короче говоря,обычные прилюдия у Синнер и Алькараса перед встречей друг с другом..
Ответить
0
Saar
Неймовірний! Одне задоволення спостерігати за цим спортсменом!
Ответить
-1
Популярные новости
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 27
Футбол
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 134
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем