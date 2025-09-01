Определен потенциальный соперник Синнера в четвертьфинале US Open 2025
Лоренцо Музетти разгромил Хауме Муньяра в четвертом раунде хардового мейджора в США
10-й номер рейтинга АТР Лоренцо Музетти из Италии вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.
В четвертом раунде итальянец в трех сетах разгромил представителя Испании Хауме Муньяра (АТР 44) за 1 час и 38 минут.
US Open 2025. 1/8 финала
Лоренцо Музетти (Италия) [10] – Хауме Муньяр (Испания) – 6:3, 6:0, 6:1
Это была четвертая встреча соперников на уровне Тура. Лоренцо во второй раз одолел Хауме.
Следующим соперником Музетти может стать Янник Синнер, если именитый итальянец справится с Александром Бубликом.
Лоренцо вышел в третий четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Все три – на разных покрытиях (грунт, трава, хард).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинского вингера лишили водительских прав на 6 месяцев
Алекс разгромил 435-ю ракетку мира Леандро Риеди в матче 4-го раунда мейджора в США