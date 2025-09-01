Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Определен потенциальный соперник Синнера в четвертьфинале US Open 2025

Лоренцо Музетти разгромил Хауме Муньяра в четвертом раунде хардового мейджора в США

Определен потенциальный соперник Синнера в четвертьфинале US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

10-й номер рейтинга АТР Лоренцо Музетти из Италии вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде итальянец в трех сетах разгромил представителя Испании Хауме Муньяра (АТР 44) за 1 час и 38 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [10] – Хауме Муньяр (Испания) – 6:3, 6:0, 6:1

Это была четвертая встреча соперников на уровне Тура. Лоренцо во второй раз одолел Хауме.

Следующим соперником Музетти может стать Янник Синнер, если именитый итальянец справится с Александром Бубликом.

Лоренцо вышел в третий четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Все три – на разных покрытиях (грунт, трава, хард).

Хауме Муньяр Лоренцо Музетти US Open 2025 Янник Синнер
