Определен потенциальный соперник Синнера в четвертьфинале US Open 2025

10-й номер рейтинга АТР Лоренцо Музетти из Италии вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2025.

В четвертом раунде итальянец в трех сетах разгромил представителя Испании Хауме Муньяра (АТР 44) за 1 час и 38 минут.

US Open 2025. 1/8 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [10] – Хауме Муньяр (Испания) – 6:3, 6:0, 6:1

Это была четвертая встреча соперников на уровне Тура. Лоренцо во второй раз одолел Хауме.

Следующим соперником Музетти может стать Янник Синнер, если именитый итальянец справится с Александром Бубликом.

Лоренцо вышел в третий четвертьфинал на турнирах Grand Slam. Все три – на разных покрытиях (грунт, трава, хард).