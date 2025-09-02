Источник: СБУ провела обыски у ассистентов Реброва и Мельгосы
По словам Виктора Вацко, в деле фигурируют Глеб Платов и Кирилл Мазур
Журналист Виктор Вацко заявил, что Служба безопасности Украины провела обыски у представителей тренерских штабов украинских сборных, отрыв уголовное производство по делу о коррупции в футболе.
По словам Вацко, обыски состоялись дома у ассистента тренера молодежной сборной Кирилла Мазура, который работает в штабе Унаи Мельгосы. Также в коррупционных схемах может фигурировать имя помощника главного тренера национальной команды Сергея Реброва – Глеба Платова.
Вацко подчеркнул: «Это не слухи и не блогерские фантазии. Если СБУ проводит обыски, значит, есть санкция суда и уголовное производство. И среди фигурантов – люди из штабов национальной и молодежной сборных».
Журналист назвал ситуацию беспрецедентной и такой, что наносит серьезный удар по репутации Украинской ассоциации футбола. Он подчеркнул, что ждет жесткой и публичной реакции от УАФ.
Вітю, тільки 2 слова: липень, НАБУ.