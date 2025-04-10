МЕЛЬГОСА: «Коррупции у сборных не существует. Скаутинг профессиональный»

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 и координатор всех младших сборных Унаи Мельгоса отреагировал на информацию о коррупции в структурах молодежных сборных Украины.

«Опубликованная в СМИ информация о коррупции в институте национальных сборных не соответствует действительности.

Никакого давления или предвзятости в подборе игроков со стороны тренеров нет и быть не может. Каждый трудится в рамках четко определенной вертикали своих полномочий и в интересах развития национальных сборных Украины.

«Что касается отбора игроков, наш скаутский процесс базируется на самом высоком уровне профессионализма.

Решения никогда не основываются на одном источнике информации – мы составляем многочисленные подробные отчеты, чтобы гарантировать определение и отбор потенциально лучших игроков для национальной сборной», – сказал испанец.

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