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  4. МЕЛЬГОСА: «Коррупции у сборных не существует. Скаутинг профессиональный»
Сборная УКРАИНЫ
10 апреля 2025, 14:11 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:12
258
1

МЕЛЬГОСА: «Коррупции у сборных не существует. Скаутинг профессиональный»

Унаи Мельгоса ответил на претензии

10 апреля 2025, 14:11 | Обновлено 10 апреля 2025, 14:12
258
1
МЕЛЬГОСА: «Коррупции у сборных не существует. Скаутинг профессиональный»
УАФ. Унаи Мельгоса

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 и координатор всех младших сборных Унаи Мельгоса отреагировал на информацию о коррупции в структурах молодежных сборных Украины.

«Опубликованная в СМИ информация о коррупции в институте национальных сборных не соответствует действительности.

Никакого давления или предвзятости в подборе игроков со стороны тренеров нет и быть не может. Каждый трудится в рамках четко определенной вертикали своих полномочий и в интересах развития национальных сборных Украины.

«Что касается отбора игроков, наш скаутский процесс базируется на самом высоком уровне профессионализма.

Решения никогда не основываются на одном источнике информации – мы составляем многочисленные подробные отчеты, чтобы гарантировать определение и отбор потенциально лучших игроков для национальной сборной», – сказал испанец.

Ранее стало известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины

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Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Marcus
Ха-ха-ха. У національній збірній цирк, де правлять бал агенти та Ребров з душею як кришталь, та кишенями - як пилосом для пропозицій. То що вже казати за різні і особливо молодіжні збірні. 
Але можна бути спокійним у збірних все чесно, просто хтось краще скаутиться за кеш. Це все з класичного нашого українського фольклору: Комісія з боротьби з корупцією вирішила, що корупції немає. Комісія (УАФ) ж звісно сама чесна, перевіряли ж самі себе.
 
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