ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Брайтона перебрался в чемпионат Франции

Хулио Энсисо стал игроком «Страсбурга»

Страсбург. Хулио Энсисо

Парагвайский полузащитник Хулио Энсисо перебрался из «Брайтона» в «Страсбург». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение между 21-летним футболистом и «Страсбургом» рассчитано на 4 года.

Первую половину прошедшего сезона Хулио Энсисо провел в составе «Брайтона» (16 матчей, без результативных действий), а вторую половину сезона в «Ипсвиче» (13 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи). Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Челси» перебрался в «Страсбург».

