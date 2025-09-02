ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Брайтона перебрался в чемпионат Франции

Парагвайский полузащитник Хулио Энсисо перебрался из «Брайтона» в «Страсбург». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение между 21-летним футболистом и «Страсбургом» рассчитано на 4 года.

Первую половину прошедшего сезона Хулио Энсисо провел в составе «Брайтона» (16 матчей, без результативных действий), а вторую половину сезона в «Ипсвиче» (13 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи). Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Челси» перебрался в «Страсбург».