03 сентября 2025, 00:58
Известный легионер рассказал, почему перешел в Динамо из российского клуба

Бенито вспомнил свой приход в киевский клуб

Известный легионер рассказал, почему перешел в Динамо из российского клуба
ФК Динамо.. Бенито

Нигерийский футболист Бенито рассказал, почему в 2020 году решил перейти из российского клуба «Тамбов» в киевское «Динамо».

«У меня был хороший год в команде, название которой не хочу называть, а также я провел классный период в олимпийской сборной Нигерии. Поэтому результаты того года принесли несколько предложений, например, от Динамо, Галатасарая и некоторых ведущих команд страны, которые из уважения к Украине не буду называть», – сказал Бенито.

Ранее 26-летний нигерийский полузащитник Бенито рассказал, почему решил покинуть киевское «Динамо» во время летнего трансферного окна.

Динамо Киев Бенито Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Тамбов
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
