26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским

26-летний нигерийский полузащитник Бенито рассказал, почему решил покинуть киевское «Динамо» во время летнего трансферного окна. 15 августа вингер получил статус свободного агента после разговора с главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским:

– Я поговорил с тренером, и он рассказал мне о своих намерениях, а я не могу ждать еще несколько месяцев, не играя. Мне скоро будет 27, и я должен играть. Понимаю, что у Шовковского есть свое видение. Я старался сделать все, чтобы быть полезным.

Поговорил с тренером после последнего матча, но его решение было окончательным, а я не могу оставаться несколько месяцев в той же ситуации. Поэтому решил искать возможность играть, потому что игровое время было для меня приоритетом. Я побеседовал с президентом, объяснил ему ситуацию и пожелал удачи. Мы остались в хороших отношениях.

– Почему выбрал именно «Акритас»? Рассматривал ли другие предложения?

– Как я уже говорил, для меня приоритетом было игровое время. Рассмотрел все возможности и предложения, но мне нужно играть в хорошей лиге. Общаясь с директором и тренером, они рассказали мне о своем проекте, и он меня убедил. Кипр – хорошая страна для жизни, футбол здесь очень любят, команды играют прекрасно. Можно убедиться в этом, посмотрев на их клубы в Европе, – рассказал Бенито.

Нигериец перебрался в «Динамо» в 2020 году, однако так и не сумел закрепиться в основе киевского клуба. Бенито играл в арендах за донецкий «Олимпик», луганскую «Зарю» и хорватскую «Горицу».