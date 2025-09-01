Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 10:13 | Обновлено 01 сентября 2025, 10:16
3940
1

26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским

Бенито сообщил о своем решении перебраться в чемпионат Кипра

01 сентября 2025, 10:13 | Обновлено 01 сентября 2025, 10:16
3940
1
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
ФК Динамо Киев. Бенито

26-летний нигерийский полузащитник Бенито рассказал, почему решил покинуть киевское «Динамо» во время летнего трансферного окна. 15 августа вингер получил статус свободного агента после разговора с главным тренером «бело-синих» Александром Шовковским:

– Я поговорил с тренером, и он рассказал мне о своих намерениях, а я не могу ждать еще несколько месяцев, не играя. Мне скоро будет 27, и я должен играть. Понимаю, что у Шовковского есть свое видение. Я старался сделать все, чтобы быть полезным.

Поговорил с тренером после последнего матча, но его решение было окончательным, а я не могу оставаться несколько месяцев в той же ситуации. Поэтому решил искать возможность играть, потому что игровое время было для меня приоритетом. Я побеседовал с президентом, объяснил ему ситуацию и пожелал удачи. Мы остались в хороших отношениях.

– Почему выбрал именно «Акритас»? Рассматривал ли другие предложения?

– Как я уже говорил, для меня приоритетом было игровое время. Рассмотрел все возможности и предложения, но мне нужно играть в хорошей лиге. Общаясь с директором и тренером, они рассказали мне о своем проекте, и он меня убедил. Кипр – хорошая страна для жизни, футбол здесь очень любят, команды играют прекрасно. Можно убедиться в этом, посмотрев на их клубы в Европе, – рассказал Бенито.

Нигериец перебрался в «Динамо» в 2020 году, однако так и не сумел закрепиться в основе киевского клуба. Бенито играл в арендах за донецкий «Олимпик», луганскую «Зарю» и хорватскую «Горицу».

По теме:
Неожиданно. Фенербахче перехватил у Галатасарая голкипера Манчестер Сити
Рейнджерс подпишет канадца вместо защитника, который перейдет в Динамо Киев
Достиг своего. Бунтарь Ман Юнайтед окончательно покинет клуб
чемпионат Кипра по футболу Динамо Киев Бенито Александр Шовковский трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01 сентября 2025, 08:20 3
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»

Вводятся бонусы за зрелищные поединки

Трансфера не будет? Появились новые подробности перехода Довбика в Милан
Футбол | 01 сентября 2025, 10:31 0
Трансфера не будет? Появились новые подробности перехода Довбика в Милан
Трансфера не будет? Появились новые подробности перехода Довбика в Милан

Хименес не горит желанием переходить в Рим. «Рома» не уверена, что ей нужен мексиканец

Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Футбол | 01.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Футбол | 31.08.2025, 16:34
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Футбол | 01.09.2025, 07:11
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Мінус баласт
Ответить
+1
Популярные новости
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 18
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 26
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 8
Теннис
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 58
Футбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
31.08.2025, 00:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем