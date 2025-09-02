ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал защитника-победителя Лиги чемпионов

Миланский «Интер» официально объявил о подписании швейцарского центрального защитника английского «Манчестер Сити» Мануэля Аканжи.

Отмечается, что переход 30-летнего футболиста состоялся на правах аренды с опцией выкупа, которая при определенных условиях может стать обязательной.

По информации источника, «Интер» заплатит за аренду 2 миллиона евро и возьмет на себя часть зарплаты игрока. Пункт выкупа будет составлять 15 миллионов евро и станет обязательным, если Аканджи сыграет за команду хотя бы 50% матчей, а «Интер» выиграет Серию А.

В прошлом сезоне Мануэль Анаджи провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 2 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее «Манчестер Сити» официально объявил о подписании Джанлуиджи Доннаруммы.