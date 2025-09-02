Украина. Премьер лига02 сентября 2025, 12:10 |
1052
1
ВИДЕО. Первое интервью Шола Огундана в Динамо
Нигериец перешел в столичный клуб из «Фламенго»
02 сентября 2025, 12:10 |
1052
1
1 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.
20-летний футболист подписал со столичным клубом контракт на 4 сезона.
На следующий день после трансфера новичок уже успел дать первое интервью клубной пресс-службе.
ВИДЕО. Первое интервью Шола Огундана в Динамо
Комментарии 1
успіхів на полі надіюсь топ придбання судячи з ролика
