Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Первое интервью Шола Огундана в Динамо
Украина. Премьер лига
1

Нигериец перешел в столичный клуб из «Фламенго»

ФК Динамо Киев. Шола Огундана

1 сентября 2025 года киевское «Динамо» официально объявило о подписании нигерийского вингера бразильского «Фламенго» Шола Огундана.

20-летний футболист подписал со столичным клубом контракт на 4 сезона.

На следующий день после трансфера новичок уже успел дать первое интервью клубной пресс-службе.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Перець
успіхів на полі  надіюсь топ придбання судячи з ролика
