  4. Впервые с 1981 на GS все четвертьфиналистки ранее выходили в финал мейджора
US Open
02 сентября 2025, 12:40 |
Впервые с 1981 на GS все четвертьфиналистки ранее выходили в финал мейджора

И лишь третий раз в истории – интересный показатель успешности US Open 2025

02 сентября 2025, 12:40 |
Впервые с 1981 на GS все четвертьфиналистки ранее выходили в финал мейджора
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 2 сентября определились все четвертьфиналистки Открытого чемпионата США 2025 в женском одиночном разряде.

Пары 1/4 финала: Арина Соболенко – Маркета Вондроушова, Джессика Пегула – Барбора Крейчикова, Каролина Мухова – Наоми Осака, Аманда Анисимова – Ига Свентек.

US Open 2025 стал лишь третьим турниром Grand Slam в Открытой эре, в котором все восемь четвертьфиналисток ранее выходили в финал мейджора.

Четвертьфиналистки US Open и их финалы слэмов в карьере:

  • 🏳️ Соболенко: Australian Open (W – 2023, W – 2024, F – 2025), Ролан Гаррос (F – 2025, US Open (F – 2023, W – 2024)
  • Вондроушова: Ролан Гаррос (F – 2019), Уимблдона (W – 2023)
  • Пегула: US Open (F – 2024)
  • Крейчикова: Ролан Гаррос (W – 2021), Уимблдона (W – 2024)
  • Мухова: Ролан Гаррос (F – 2023)
  • Осака: Australian Open (W – 2019, W – 2021), US Open (W – 2018, W – 2020)
  • Анисимова: Уимбддон (F – 2025)
  • Свентек: Ролан Гаррос (W – 2020, W – 2022, W – 2023, W – 2024), US Open (W – 2022), Уимблдон (W – 2025)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
