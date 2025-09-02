Впервые с 1981 на GS все четвертьфиналистки ранее выходили в финал мейджора
И лишь третий раз в истории – интересный показатель успешности US Open 2025
В ночь на 2 сентября определились все четвертьфиналистки Открытого чемпионата США 2025 в женском одиночном разряде.
Пары 1/4 финала: Арина Соболенко – Маркета Вондроушова, Джессика Пегула – Барбора Крейчикова, Каролина Мухова – Наоми Осака, Аманда Анисимова – Ига Свентек.
US Open 2025 стал лишь третьим турниром Grand Slam в Открытой эре, в котором все восемь четвертьфиналисток ранее выходили в финал мейджора.
Четвертьфиналистки US Open и их финалы слэмов в карьере:
- 🏳️ Соболенко: Australian Open (W – 2023, W – 2024, F – 2025), Ролан Гаррос (F – 2025, US Open (F – 2023, W – 2024)
- Вондроушова: Ролан Гаррос (F – 2019), Уимблдона (W – 2023)
- Пегула: US Open (F – 2024)
- Крейчикова: Ролан Гаррос (W – 2021), Уимблдона (W – 2024)
- Мухова: Ролан Гаррос (F – 2023)
- Осака: Australian Open (W – 2019, W – 2021), US Open (W – 2018, W – 2020)
- Анисимова: Уимбддон (F – 2025)
- Свентек: Ролан Гаррос (W – 2020, W – 2022, W – 2023, W – 2024), US Open (W – 2022), Уимблдон (W – 2025)
3 - This year's US Open is only the third GS event in the Open Era where all eight Women's Singles quarter-finalists have previously reached a GS final:— OptaAce (@OptaAce) September 2, 2025
🍓 1976
🍓 1981
🗽 2025 🆕
Top-tier.#USOpen | @usopen @WTA @WTA_insider
