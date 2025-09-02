Впервые с 1981 на GS все четвертьфиналистки ранее выходили в финал мейджора

В ночь на 2 сентября определились все четвертьфиналистки Открытого чемпионата США 2025 в женском одиночном разряде.

Пары 1/4 финала: Арина Соболенко – Маркета Вондроушова, Джессика Пегула – Барбора Крейчикова, Каролина Мухова – Наоми Осака, Аманда Анисимова – Ига Свентек.

US Open 2025 стал лишь третьим турниром Grand Slam в Открытой эре, в котором все восемь четвертьфиналисток ранее выходили в финал мейджора.

Четвертьфиналистки US Open и их финалы слэмов в карьере:

🏳️ Соболенко: Australian Open (W – 2023, W – 2024, F – 2025), Ролан Гаррос (F – 2025, US Open (F – 2023, W – 2024)

Australian Open (W – 2023, W – 2024, F – 2025), Ролан Гаррос (F – 2025, US Open (F – 2023, W – 2024) Вондроушова: Ролан Гаррос (F – 2019), Уимблдона (W – 2023)

Ролан Гаррос (F – 2019), Уимблдона (W – 2023) Пегула: US Open (F – 2024)

US Open (F – 2024) Крейчикова: Ролан Гаррос (W – 2021), Уимблдона (W – 2024)

Ролан Гаррос (W – 2021), Уимблдона (W – 2024) Мухова: Ролан Гаррос (F – 2023)

Ролан Гаррос (F – 2023) Осака: Australian Open (W – 2019, W – 2021), US Open (W – 2018, W – 2020)

Australian Open (W – 2019, W – 2021), US Open (W – 2018, W – 2020) Анисимова: Уимбддон (F – 2025)

Уимбддон (F – 2025) Свентек: Ролан Гаррос (W – 2020, W – 2022, W – 2023, W – 2024), US Open (W – 2022), Уимблдон (W – 2025)