Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал купил грузинского форварда за 31 млн евро
Испания
01 сентября 2025, 21:41 |
2291
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал купил грузинского форварда за 31 млн евро

Переход Микаутадзе закрыл путь в «желтую субмарину» для Артема Довбика

01 сентября 2025, 21:41 |
2291
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал купил грузинского форварда за 31 млн евро
villarrealcf.es

Испанский «Вильярреал» объявил о подписании 24-летнего центрфорварда «Лиона» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

С футболистом «желтая субмарина» оформила шестилетний контракт – до лета 2031-го.

По неофициальным данным, за Микаутадзе «Вильярреал» заплатил 31 миллион евро.

Ранее СМИ писали, что переход Микаутадзе закрыл дорогу в «Вильярреал» для украинца Артема Довбика.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче купил звездного хавбека ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отправил бразильца в испанский Бетис
Скандальный вратарь ПСЖ перешел в топ-клуб. Романо подтвердил трансфер
Жорж Микаутадзе Вильярреал трансферы Ла Лиги Лион трансферы Лиги 1
Алексей Сливченко Источник: ФК Вильярреал
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01 сентября 2025, 04:39 0
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»

Майрис советует Александру выйти на ринг против Опетаи

Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ
Футбол | 01 сентября 2025, 20:01 29
Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ
Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ

Кевин продолжит карьеру в «Фулхэме»

Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Бокс | 01.09.2025, 01:34
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Футбол | 01.09.2025, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Защитник Вереса: «Быстро забили ЛНЗ и грамотно сыграли по счету»
Футбол | 01.09.2025, 23:26
Защитник Вереса: «Быстро забили ЛНЗ и грамотно сыграли по счету»
Защитник Вереса: «Быстро забили ЛНЗ и грамотно сыграли по счету»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
31.08.2025, 08:40 9
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 19
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем