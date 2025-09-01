Испания01 сентября 2025, 21:41 |
2291
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал купил грузинского форварда за 31 млн евро
Переход Микаутадзе закрыл путь в «желтую субмарину» для Артема Довбика
Испанский «Вильярреал» объявил о подписании 24-летнего центрфорварда «Лиона» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.
С футболистом «желтая субмарина» оформила шестилетний контракт – до лета 2031-го.
По неофициальным данным, за Микаутадзе «Вильярреал» заплатил 31 миллион евро.
Ранее СМИ писали, что переход Микаутадзе закрыл дорогу в «Вильярреал» для украинца Артема Довбика.
