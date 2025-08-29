Довбик уже не нужен. Вильярреал нашел нового форварда
Испанский клуб договорился о переходе Жоржа Микаутадзе
Испанский «Вильярреал» нашёл нового форварда после провала трансфера украинца Артема Довбика.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «желтая субмарина» договорилась о подписании 24-летнего нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе.
Сумма трансфера грузинского футболиста в клуб Ла Лиги составит 30 миллионов евро.
Жорж прилетел в Испанию уже 30 августа, медицинское обследование и подписание контракта состоятся 31 числа.
🚨🟡 Villarreal have sealed the deal to sign Georges Mikautadze, here we go! 🇬🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
Flight booked on Saturday, medical on Sunday and €30m transfer fee to OL.
Mikautadze, the special signing wanted by Villarreal as Dovbyk deal was never done. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/mA3mtdeJbL
