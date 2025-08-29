Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик уже не нужен. Вильярреал нашел нового форварда
Испания
29 августа 2025, 22:56 | Обновлено 29 августа 2025, 22:57
Довбик уже не нужен. Вильярреал нашел нового форварда

Испанский клуб договорился о переходе Жоржа Микаутадзе

Довбик уже не нужен. Вильярреал нашел нового форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Испанский «Вильярреал» нашёл нового форварда после провала трансфера украинца Артема Довбика.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «желтая субмарина» договорилась о подписании 24-летнего нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе.

Сумма трансфера грузинского футболиста в клуб Ла Лиги составит 30 миллионов евро.

Жорж прилетел в Испанию уже 30 августа, медицинское обследование и подписание контракта состоятся 31 числа.

Жорж Микаутадзе Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Обсервер Влад
Довбик як не приший кобилі хвіст, нікому навіть даром не здався
Ответить
0
