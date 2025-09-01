Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДЕШАМ: «Это самый сложный соперник Франции в группе отбора на ЧМ-2026»
Сборная УКРАИНЫ
Наставник французов похвалил сборную Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о стартовом матче отбора на ЧМ-2026 против Украины.

«Я получил подробный отчет о сборной Украины. Это хорошая команда с качественными игроками, у них много энергии, даже несмотря на то, что в Украине идет война. Нет, я не волнуюсь перед матчем, но со всем уважением к командам Азербайджана и Исландии, Украина является самым сложным соперником в нашей группе», — сказал Дешам.

5 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния соперник «сине-желтых» столкнулся с проблемами.

Дидье Дешам чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Хвалит. Значит знает как обыграть на изи.  
Ответить
0
_ Moore
Про війну згадав? Респект! А був би подвійний респект, якби згадав, що це касапи напали! І був би окремий респект від всіх французів, якби наголосив, що Хуйло мріє після  колонізації України "взять Париж"
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
