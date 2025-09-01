ДЕШАМ: «Это самый сложный соперник Франции в группе отбора на ЧМ-2026»
Наставник французов похвалил сборную Украины
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о стартовом матче отбора на ЧМ-2026 против Украины.
«Я получил подробный отчет о сборной Украины. Это хорошая команда с качественными игроками, у них много энергии, даже несмотря на то, что в Украине идет война. Нет, я не волнуюсь перед матчем, но со всем уважением к командам Азербайджана и Исландии, Украина является самым сложным соперником в нашей группе», — сказал Дешам.
5 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния соперник «сине-желтых» столкнулся с проблемами.
