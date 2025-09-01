Сборная Франции потеряла двоих футболистов накануне матча с Украиной
Защитник Вильям Салиба и полузащитник Райан Шерки вылетели из-за повреждений
5 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции.
Команды сыграют на стадионе «Tarczynski Arena» в польском Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Накануне этого противостояния соперник «сине-желтых» столкнулся с неприятностями.
Главный тренер Франции Дидье Дешам бьл вынужден сделать изменения в заявке команды из-за травм и повреждений важных футболистов.
Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки получил разрыв левого квадрицепса (четырехглавая мышца бедра) и пропустит, как минимум, два месяца. Вместо него шанс сыграть за национальную сборную получил игрок «Ливерпуля» Уго Экитике.
Кроме того, в расположение команды не приедет защитник «Арсенала» Вильям Салиба, у которого диагностировали растяжение левого голеностопа. Вместо него Дешам вызвал защитника «Интера» Бенжамена Павара.
Didier Deschamps a dû acter le forfait de Rayan Cherki (déchirure du quadriceps).— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2025
Pour le remplacer, le sélectionneur a décidé de convoquer Hugo Ekitike !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/3CSwWxjGq6
𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐫𝐞𝐦𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐢𝐛𝐚 🔄— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2025
Le défenseur d’Arsenal (entorse de la cheville face à Liverpool) est remplacé par celui de l’Inter Milan.#FiersdetreBleus pic.twitter.com/KrxGRUwYtd
