Сборная Франции потеряла двоих футболистов накануне матча с Украиной

5 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции.

Команды сыграют на стадионе «Tarczynski Arena» в польском Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Накануне этого противостояния соперник «сине-желтых» столкнулся с неприятностями.

Главный тренер Франции Дидье Дешам бьл вынужден сделать изменения в заявке команды из-за травм и повреждений важных футболистов.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки получил разрыв левого квадрицепса (четырехглавая мышца бедра) и пропустит, как минимум, два месяца. Вместо него шанс сыграть за национальную сборную получил игрок «Ливерпуля» Уго Экитике.

Кроме того, в расположение команды не приедет защитник «Арсенала» Вильям Салиба, у которого диагностировали растяжение левого голеностопа. Вместо него Дешам вызвал защитника «Интера» Бенжамена Павара.

Didier Deschamps a dû acter le forfait de Rayan Cherki (déchirure du quadriceps).



Pour le remplacer, le sélectionneur a décidé de convoquer Hugo Ekitike !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/3CSwWxjGq6 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2025