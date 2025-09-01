Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборная Франции потеряла двоих футболистов накануне матча с Украиной
Чемпионат мира
Сборная Франции потеряла двоих футболистов накануне матча с Украиной

Защитник Вильям Салиба и полузащитник Райан Шерки вылетели из-за повреждений

Сборная Франции потеряла двоих футболистов накануне матча с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки

5 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции.

Команды сыграют на стадионе «Tarczynski Arena» в польском Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени. Накануне этого противостояния соперник «сине-желтых» столкнулся с неприятностями.

Главный тренер Франции Дидье Дешам бьл вынужден сделать изменения в заявке команды из-за травм и повреждений важных футболистов.

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки получил разрыв левого квадрицепса (четырехглавая мышца бедра) и пропустит, как минимум, два месяца. Вместо него шанс сыграть за национальную сборную получил игрок «Ливерпуля» Уго Экитике.

Кроме того, в расположение команды не приедет защитник «Арсенала» Вильям Салиба, у которого диагностировали растяжение левого голеностопа. Вместо него Дешам вызвал защитника «Интера» Бенжамена Павара.

Николай Титюк Источник: Федерация футбола Франции
New Zealander
У них така ротація що можна 3-4 збірні робити які будуть сильнішими за Україну. У них резерв - це основні гравці Ліверпуля та Інтера. У нас резерв - це гравці Полісся 
Ответить
0
