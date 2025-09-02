Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?

Киевское «Динамо» до закрытия трансферного окна в УПЛ решило усилить полузащиту.

По информации портала Tportal.hr, киевляне готовят трансфер 26-летнего колумбийского полузащитника хорватского клуба «Вуковар» Робина Гонсалеса, на футболиста также претендует «Трабзонспор».

«Вуковар» требует за трансфер Гонсалеса 1 миллион евро – что может стать абсолютно рекордной продажей в истории хорватского клуба.

В текущем сезоне Робин Гонсалес провел шесть матчей, в которых сумел отличиться тремя голами.

Кроме этого киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно. Клуб проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михаилу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».