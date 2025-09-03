Олег САЛЕНКО: «Безусловно. Там Ваната бы просто смяли»
Легенда «Динамо» – о трансфере Владислава в «Жирону»
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
Трансфер футболиста сборной Украины прокомментировал легендарный в прошлом игрок «Динамо» Олег Саленко.
– Владиславу это под силу сделать?
– Если он немного поменяет стиль игры, то вполне возможно, что мы скоро увидим забитые мячи в Ла Лиге от Ваната.
– Что значит, поменять стиль игры?
– Он ведь в «Динамо» играл в основном на чистых мячах, в районе штрафной площади соперника. А в Испании нужно будет тащить мяч с центра поля. По-другому не получится. Хорошо, если останется Виктор Цыганков, который не только поможет Ванату быстрее адаптироваться в команде, но и будет снабжать форварда фланговыми передачами.
– Ла Лига – это чемпионат для Ваната?
– Безусловно. В Англии или Германии его бы смял
