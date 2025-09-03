Гасперини после сорванного перехода Довбика в Милан назвал его место в Роме
Артем будет играть роль второго форварда
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.
Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась. Главный тренер «волков» рад, что Артем остался, но рассчитывает на него на данном этапе только в качестве второго форварда команды, доверяя и в дальнейшем Эвану Фергюсону.
В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
