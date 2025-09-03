Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
03 сентября 2025, 03:04
Гасперини после сорванного перехода Довбика в Милан назвал его место в Роме

Артем будет играть роль второго форварда

Гасперини после сорванного перехода Довбика в Милан назвал его место в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась. Главный тренер «волков» рад, что Артем остался, но рассчитывает на него на данном этапе только в качестве второго форварда команды, доверяя и в дальнейшем Эвану Фергюсону.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

Эван Фергюсон Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 0
