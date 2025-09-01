ОФИЦИАЛЬНО. С Ванатом не сыграет. Один из лидеров Жироны покинул клуб
Янхель Эррера подписал контракт до 2030 года с испанским клубом «Реал Сосьедад»
Центральный полузащитник испанской «Жироны» и сборной Венесуэлы Янхель Эррера покинул каталонскую команду, однако останется играть в Ла Лиге.
О переходе 27-летнего футболиста объявил «Реал Сосьедад». Сумма трансфера составила 11 млн евро, еще два миллиона предусмотрены в виде бонусов. Эррера подписал контракт до июня 2030 года.
Венесуэлец перебрался в «Жирону» в августе 2022 года из английского «Манчестер Сити» и провел однин сезон в испанском чемпионате на правах аренды. Через год каталонский клуб выкупил контракт игрока за пять миллионов евро.
В прошлом сезоне Эррера провел 34 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Полузащитник стал одним из лидеров команды, несмотря на то, что подопечные Мичела боролись за выживание фактически до последнего тура.
В нынешней кампании ситуация не улучшилась – «Жирона» провела три матча, потерпела три поражения с общей разницей мячей 1:10. Чтобы исправить ситуацию, каталонский клуб решил подписать форварда сборной Украины Владислава Ваната.
🆕 @yangelherrera8 joins the txuri urdin family. Welcome, Yangel! pic.twitter.com/kiFq9OJ30v— Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) September 1, 2025
🧗♂️ “It’s a 𝐛𝐢𝐠 𝐬𝐭𝐞𝐩 to keep growing in my career.” pic.twitter.com/sXyyuSlwNX— Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) September 1, 2025
🫶🇻🇪 pic.twitter.com/tOzsTzyVG2— Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) September 1, 2025
