01 сентября 2025, 15:05
ОФИЦИАЛЬНО. С Ванатом не сыграет. Один из лидеров Жироны покинул клуб

Янхель Эррера подписал контракт до 2030 года с испанским клубом «Реал Сосьедад»

ФК Реал Сосьедад. Янхель Эррера

Центральный полузащитник испанской «Жироны» и сборной Венесуэлы Янхель Эррера покинул каталонскую команду, однако останется играть в Ла Лиге.

О переходе 27-летнего футболиста объявил «Реал Сосьедад». Сумма трансфера составила 11 млн евро, еще два миллиона предусмотрены в виде бонусов. Эррера подписал контракт до июня 2030 года.

Венесуэлец перебрался в «Жирону» в августе 2022 года из английского «Манчестер Сити» и провел однин сезон в испанском чемпионате на правах аренды. Через год каталонский клуб выкупил контракт игрока за пять миллионов евро.

В прошлом сезоне Эррера провел 34 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Полузащитник стал одним из лидеров команды, несмотря на то, что подопечные Мичела боролись за выживание фактически до последнего тура.

В нынешней кампании ситуация не улучшилась – «Жирона» провела три матча, потерпела три поражения с общей разницей мячей 1:10. Чтобы исправить ситуацию, каталонский клуб решил подписать форварда сборной Украины Владислава Ваната.

