Шахтер забил 1200-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины

Гол 25-летнего полузащитника Артема Бондаренко в матче с «Александрией» (2:0) стал 1200-м для «Шахтера» в родных стенах. Горняки стали первым клубом, достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины.

На своем поле дончане забивали всем клубам, с которыми им довелось встречаться в УПЛ, за исключением «Полесья». Чаще других оранжево-черные заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов «Мариуполя» – 73 раза, «Ворсклы», «Карпат» – по 70, «Черноморца» – 67 и «Зари» – 63. Список лучших домашних бомбардиров «Шахтера» возглавляют Андрей Воробей – 50 голов, Олег Матвеев – 44, Геннадий Зубов и Луис Адриану – по 38.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы Шахтера в чемпионатах Украины