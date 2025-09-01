Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер забил 1200-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 14:29 |
141
3

Шахтер забил 1200-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Артем Бондаренко

01 сентября 2025, 14:29 |
141
3
Шахтер забил 1200-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины
ФК Шахтер

Гол 25-летнего полузащитника Артема Бондаренко в матче с «Александрией» (2:0) стал 1200-м для «Шахтера» в родных стенах. Горняки стали первым клубом, достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины.

На своем поле дончане забивали всем клубам, с которыми им довелось встречаться в УПЛ, за исключением «Полесья». Чаще других оранжево-черные заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов «Мариуполя» – 73 раза, «Ворсклы», «Карпат» – по 70, «Черноморца» – 67 и «Зари» – 63. Список лучших домашних бомбардиров «Шахтера» возглавляют Андрей Воробей – 50 голов, Олег Матвеев – 44, Геннадий Зубов и Луис Адриану – по 38.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы Шахтера в чемпионатах Украины

Голы

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

18.03.1992

Сергей РЕБРОВ

Нива В

13’ (1:0)

5:0

100-й

06.04.1995

Сергей ОНОПКО

Верес

31’ (1:0)

2:0

200-й

17.10.1997

Юрий СЕЛЕЗНЕВ

Металлург Д

31’ (1:0)

2:0

300-й

16.06.2000

Геннадий ЗУБОВ

Таврия

84’ (2:0)

2:0

400-й

02.06.2003

Андрей ВОРОБЕЙ

Металлург З

13’ (1:0)

2:0

500-й

12.03.2006

Дарио СРНА

Металлист

54’ (2:0)

2:0

600-й

21.11.2008

Алексей ГАЙ

Львов

54’ (1:0)

2:0

700-й

02.10.2011

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Заря

62’ (3:1)

4:1

800-й

05.04.2014

ЛУИС АДРИАНУ

Карпаты

51’ (3:0)

3:0

900-й

26.02.2017

Виктор КОВАЛЕНКО

Ворскла

63’ (1:1)

2:1

1000-й

27.09.2019

Валерий БОНДАРЬ

Ворскла

32’ (1:0)

4:0

1100-й

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Черноморец

90+6’ (2:1)

2:1

1200-й

31.08.2025

Артем БОНДАРЕНКО

Александрия

25’ (1:0)

2:0

По теме:
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Хорошо, что победили перед международной паузой»
Матвиенко отметил двойной капитанский юбилей
Заря в спарринг-партнеры нашла новичка УПЛ
цифры и факты Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Футбол | 01 сентября 2025, 02:21 1
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба
Ливерпуль закрыл рекордный трансфер в истории АПЛ. Это настоящая бомба

Александер Исак продолжит карьеру в составе чемпионов Англии

Очередная аренда. МЮ отпустил 85-миллионного игрока в другой клуб АПЛ
Футбол | 01 сентября 2025, 14:39 0
Очередная аренда. МЮ отпустил 85-миллионного игрока в другой клуб АПЛ
Очередная аренда. МЮ отпустил 85-миллионного игрока в другой клуб АПЛ

Джейдон Санчо перейдет в «Астон Виллу»

БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Бокс | 01.09.2025, 04:39
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01.09.2025, 04:59
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Футбол | 01.09.2025, 12:57
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Дынамка♿ суркисова ✡️ молча завидует😛
Ответить
-2
Alexs
Цікаво? а де рідні стіни шахтаря?
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 3
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
30.08.2025, 23:45 2
Бокс
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 27
Бокс
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 59
Футбол
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 20
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем