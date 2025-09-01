Шахтер забил 1200-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Артем Бондаренко
Гол 25-летнего полузащитника Артема Бондаренко в матче с «Александрией» (2:0) стал 1200-м для «Шахтера» в родных стенах. Горняки стали первым клубом, достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины.
На своем поле дончане забивали всем клубам, с которыми им довелось встречаться в УПЛ, за исключением «Полесья». Чаще других оранжево-черные заставляли вынимать мяч из сетки голкиперов «Мариуполя» – 73 раза, «Ворсклы», «Карпат» – по 70, «Черноморца» – 67 и «Зари» – 63. Список лучших домашних бомбардиров «Шахтера» возглавляют Андрей Воробей – 50 голов, Олег Матвеев – 44, Геннадий Зубов и Луис Адриану – по 38.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние голы Шахтера в чемпионатах Украины
|
Голы
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
18.03.1992
|
Сергей РЕБРОВ
|
Нива В
|
13’ (1:0)
|
5:0
|
100-й
|
06.04.1995
|
Сергей ОНОПКО
|
Верес
|
31’ (1:0)
|
2:0
|
200-й
|
17.10.1997
|
Юрий СЕЛЕЗНЕВ
|
Металлург Д
|
31’ (1:0)
|
2:0
|
300-й
|
16.06.2000
|
Геннадий ЗУБОВ
|
Таврия
|
84’ (2:0)
|
2:0
|
400-й
|
02.06.2003
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Металлург З
|
13’ (1:0)
|
2:0
|
500-й
|
12.03.2006
|
Дарио СРНА
|
Металлист
|
54’ (2:0)
|
2:0
|
600-й
|
21.11.2008
|
Алексей ГАЙ
|
Львов
|
54’ (1:0)
|
2:0
|
700-й
|
02.10.2011
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Заря
|
62’ (3:1)
|
4:1
|
800-й
|
05.04.2014
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Карпаты
|
51’ (3:0)
|
3:0
|
900-й
|
26.02.2017
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Ворскла
|
63’ (1:1)
|
2:1
|
1000-й
|
27.09.2019
|
Валерий БОНДАРЬ
|
Ворскла
|
32’ (1:0)
|
4:0
|
1100-й
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Черноморец
|
90+6’ (2:1)
|
2:1
|
1200-й
|
31.08.2025
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Александрия
|
25’ (1:0)
|
2:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александер Исак продолжит карьеру в составе чемпионов Англии
Джейдон Санчо перейдет в «Астон Виллу»