Буяльский, сделав дубль в матче с Полесьем, отпраздновал голевой юбилей
Капитан «Динамо» забил 70-й мяч в чемпионатах Украины
В матче с «Полесьем» (4:1) 32-летний капитан бело-синих Виталий Буяльский сделал 8-й дубль в УПЛ. При этом второй гол в ворота житомирян стал для него 70-м в чемпионатах Украины. 67 раз Виталий отличился в рядах «Динамо» и 3 – в составе «Говерлы». 62 мяча Буяльский забил с игры, 8 – с пенальти. 37 автографов он поставил соперникам дома и 33 – в гостях.
В УПЛ Виталий поражал ворота 25 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» – 9 раз, «Зари» – 7, «Александрии» – 6, «Львова», «Полесья» и «Черноморца» М по 5. 27 голов юбиляра становились победными для его команд.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Виталия Буяльского в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
21.09.2013
|
Говерла
|
Арсенал
|
24' (2:0)
|
2:0 (д)
|
10-й
|
17.09.2017
|
Динамо
|
Олимпик
|
45+1' (2:1)
|
2:1 (г)
|
20-й
|
07.03.2020
|
Динамо
|
Александрия
|
60' (2:0)
|
3:1 (г)
|
30-й
|
08.08.2021
|
Динамо
|
Заря
|
80' (2:0)
|
2:1 (г)
|
40-й
|
11.09.2022
|
Динамо
|
Львов
|
32' (1:0)
|
1:0 (д)
|
50-й
|
13.05.2023
|
Динамо
|
Черноморец
|
55' (2:2)
|
2:3 (д)
|
60-й
|
05.05.2024
|
Динамо
|
Колос
|
52' (3:0)
|
5:0 (д)
|
70-й
|
31.08.2025
|
Динамо
|
Полесье
|
44' (3:1)
|
4:1 (д)
