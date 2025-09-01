Буяльский, сделав дубль в матче с Полесьем, отпраздновал голевой юбилей

В матче с «Полесьем» (4:1) 32-летний капитан бело-синих Виталий Буяльский сделал 8-й дубль в УПЛ. При этом второй гол в ворота житомирян стал для него 70-м в чемпионатах Украины. 67 раз Виталий отличился в рядах «Динамо» и 3 – в составе «Говерлы». 62 мяча Буяльский забил с игры, 8 – с пенальти. 37 автографов он поставил соперникам дома и 33 – в гостях.

В УПЛ Виталий поражал ворота 25 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» – 9 раз, «Зари» – 7, «Александрии» – 6, «Львова», «Полесья» и «Черноморца» М по 5. 27 голов юбиляра становились победными для его команд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виталия Буяльского в чемпионатах Украины