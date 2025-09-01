Буяльский, сделав дубль в матче с Полесьем, отпраздновал голевой юбилей

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 13:53 | Обновлено 01 сентября 2025, 13:58
Капитан «Динамо» забил 70-й мяч в чемпионатах Украины

ФК Динамо. Виталий Буяльский

В матче с «Полесьем» (4:1) 32-летний капитан бело-синих Виталий Буяльский сделал 8-й дубль в УПЛ. При этом второй гол в ворота житомирян стал для него 70-м в чемпионатах Украины. 67 раз Виталий отличился в рядах «Динамо» и 3 – в составе «Говерлы». 62 мяча Буяльский забил с игры, 8 – с пенальти. 37 автографов он поставил соперникам дома и 33 – в гостях.

В УПЛ Виталий поражал ворота 25 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы» – 9 раз, «Зари» – 7, «Александрии» – 6, «Львова», «Полесья» и «Черноморца» М по 5. 27 голов юбиляра становились победными для его команд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виталия Буяльского в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

21.09.2013

Говерла

Арсенал

24' (2:0)

2:0 (д)

10-й

17.09.2017

Динамо

Олимпик

45+1' (2:1)

2:1 (г)

20-й

07.03.2020

Динамо

Александрия

60' (2:0)

3:1 (г)

30-й

08.08.2021

Динамо

Заря

80' (2:0)

2:1 (г)

40-й

11.09.2022

Динамо

Львов

32' (1:0)

1:0 (д)

50-й

13.05.2023

Динамо

Черноморец

55' (2:2)

2:3 (д)

60-й

05.05.2024

Динамо

Колос

52' (3:0)

5:0 (д)

70-й

31.08.2025

Динамо

Полесье

44' (3:1)

4:1 (д)

По теме:
ВИДЕО. Как играет экс-футболист Милана, который перейдет в киевское Динамо
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
Буяльский провел 400-й матч в карьере
цифры и факты Виталий Буяльский Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
