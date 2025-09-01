«Это тупик». В Италии сообщили неутешительные новости для Довбика

«Рома» не смогла договориться с «Миланом» об обмене своего форварда Артема Довбика на нападающего «россонери» Сантьяго Хименеса, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин.

«Переговоры между «Миланом» и «Ромой» об обмене Хименеса на Довбика на правах аренды зашли в тупик. Соглашения нет. Наиболее вероятным результатом на данный момент является то, что соглашения не будет», — написал Бьянчин в Twitter.

Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». За украинского нападающего римский клуб заплатил испанскому 30,5 млн евро. Контракт Артема с римлянами рассчитан до лета 2029 года.

Ранее спортивный директор «Ромы» рассказал, покинет ли Довбик клуб.