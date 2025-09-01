Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зубков отличился 11-м результативным действием за Трабзонспор
Турция
Зубков отличился 11-м результативным действием за Трабзонспор

В матчах против каких команд отличился экс-игрок «Шахтера»?

Зубков отличился 11-м результативным действием за Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В матче четвертого тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» дома сыграл вничью с «Самсунспором» со счетом 1:1.

За хозяев голевой передачей отметился Александр Зубков.

Это результативное действие стало 11-м для экс-игрока «Шахтера» в составе «Трабзонспора» во всех турнирах:

  • Самсунспор – ассист
  • Антальяспор – гол и ассист
  • Аланьяспор – гол и ассист
  • Гезтепе – гол
  • Ризеспор – 2 гола
  • Бодрумспор – гол
  • Гезтепе – гол
  • Хатайспор – гол

Количество результативных действий украинских футболистов Трабзонспора с начала прошлого сезона во всех турнирах (19)

  • Александр Зубков: 8 голов и 3 ассиста
  • Даниил Сикан: 3 гола и 2 ассиста
  • Арсений Батагов: 2 гола и 1 ассист
Неожиданно. Фенербахче перехватил у Галатасарая голкипера Манчестер Сити
Герой матча. Известны оценки украинцев за матч Трабзонспора
Ассист Зубкова. Трабзонспор упустил победу в концовке игры с Самсунспором
