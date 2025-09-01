Зубков отличился 11-м результативным действием за Трабзонспор

В матче четвертого тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» дома сыграл вничью с «Самсунспором» со счетом 1:1.

За хозяев голевой передачей отметился Александр Зубков.

Это результативное действие стало 11-м для экс-игрока «Шахтера» в составе «Трабзонспора» во всех турнирах:

Самсунспор – ассист

Антальяспор – гол и ассист

Аланьяспор – гол и ассист

Гезтепе – гол

Ризеспор – 2 гола

Бодрумспор – гол

Гезтепе – гол

Хатайспор – гол

Количество результативных действий украинских футболистов Трабзонспора с начала прошлого сезона во всех турнирах (19)