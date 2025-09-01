Турция01 сентября 2025, 12:25 |
138
0
Зубков отличился 11-м результативным действием за Трабзонспор
В матчах против каких команд отличился экс-игрок «Шахтера»?
В матче четвертого тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» дома сыграл вничью с «Самсунспором» со счетом 1:1.
За хозяев голевой передачей отметился Александр Зубков.
Это результативное действие стало 11-м для экс-игрока «Шахтера» в составе «Трабзонспора» во всех турнирах:
- Самсунспор – ассист
- Антальяспор – гол и ассист
- Аланьяспор – гол и ассист
- Гезтепе – гол
- Ризеспор – 2 гола
- Бодрумспор – гол
- Гезтепе – гол
- Хатайспор – гол
Количество результативных действий украинских футболистов Трабзонспора с начала прошлого сезона во всех турнирах (19)
- Александр Зубков: 8 голов и 3 ассиста
- Даниил Сикан: 3 гола и 2 ассиста
- Арсений Батагов: 2 гола и 1 ассист
