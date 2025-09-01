Интер потерпел поражение уже во втором туре итальянской Серии А
Когда в последний раз «неррадзури» проигрывали так рано в чемпионате?
В матче второго тура итальянской Серии А «Интер» дома уступил «Удинезе» со счетом 1:2.
«Интер» потерпел свое первое поражение в чемпионате уже во втором туре. Последний раз «нерадзурри» так рано проигрывали в Серии А еще в сезоне 2018/19 (в начале сезона против «Сассуоло»).
В последний раз до этого «Интер» проигрывал дома «Удинезе» еще в 2017 году (1:3).
«Удинезе» смог забить дважды в первом тайме. Последний раз им это удавалось на выезде против «Интера» еще в мае 2013 года. Тогда «Удинезе» победил со счетом 5:2.
За «нерадзурри» голом отметился Дензел Дюмфрис. Этот забитый мяч стал для 29-летнего защитника 18-м в Серии А.
1 - #Inter suffered their first defeat of the league season in their second game, their earliest defeat in a #SerieA season since 2018-19 (a debut defeat v Sassuolo). Stop.#InterUdinese— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 31, 2025
Rimonta a San Siro? Rimonta a San Siro! 🦸⚪️⚫️ @Udinese_1896 #InterUdinese 1-2 pic.twitter.com/t651iLloQQ— Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2025
