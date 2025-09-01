Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
01 сентября 2025, 12:09 | Обновлено 01 сентября 2025, 12:10
Интер потерпел поражение уже во втором туре итальянской Серии А

Когда в последний раз «неррадзури» проигрывали так рано в чемпионате?

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура итальянской Серии А «Интер» дома уступил «Удинезе» со счетом 1:2.

«Интер» потерпел свое первое поражение в чемпионате уже во втором туре. Последний раз «нерадзурри» так рано проигрывали в Серии А еще в сезоне 2018/19 (в начале сезона против «Сассуоло»).

В последний раз до этого «Интер» проигрывал дома «Удинезе» еще в 2017 году (1:3).

«Удинезе» смог забить дважды в первом тайме. Последний раз им это удавалось на выезде против «Интера» еще в мае 2013 года. Тогда «Удинезе» победил со счетом 5:2.

За «нерадзурри» голом отметился Дензел Дюмфрис. Этот забитый мяч стал для 29-летнего защитника 18-м в Серии А.

Удинезе Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Удинезе статистика Дензел Дюмфрис
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии
