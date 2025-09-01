Интер потерпел поражение уже во втором туре итальянской Серии А

В матче второго тура итальянской Серии А «Интер» дома уступил «Удинезе» со счетом 1:2.

«Интер» потерпел свое первое поражение в чемпионате уже во втором туре. Последний раз «нерадзурри» так рано проигрывали в Серии А еще в сезоне 2018/19 (в начале сезона против «Сассуоло»).

В последний раз до этого «Интер» проигрывал дома «Удинезе» еще в 2017 году (1:3).

«Удинезе» смог забить дважды в первом тайме. Последний раз им это удавалось на выезде против «Интера» еще в мае 2013 года. Тогда «Удинезе» победил со счетом 5:2.

За «нерадзурри» голом отметился Дензел Дюмфрис. Этот забитый мяч стал для 29-летнего защитника 18-м в Серии А.