Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова

31 августа состоялся матч четвертого тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Алверка» и «Бенфика». Гости одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

После завершения этого поединка главный тренер «орлов» Бруну Лаже ответил на вопросы журналистов, в том числе прокомментировал трансфер полузащитника сборной Украины Георгия Судакова:

«Судаков – ценный игрок для «Бенфики». Это футболист высочайшего класса, который позволит нам продолжить строить нашу команду. Независимо от выбранной схеми, мы сможем принимать решения в матчах в соответствии со стратегией и соперником благодаря универсальности Судакова и тому, что он закроет сразу несколько позиций на поле», – сообщил Лаже.

Украинский полузащитник перебрался в «Бенфику» из донецкого «Шахтера». В составе украинской команды Судаков провел 148 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.