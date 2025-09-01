Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Португалия
01 сентября 2025, 10:02 |
2769
0

Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова

Бруну Лаже считает украинского полузащитника игроком высочайшего класса

01 сентября 2025, 10:02 |
2769
0
Наставник Бенфики рассказал, зачем лиссабонский клуб подписал Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

31 августа состоялся матч четвертого тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Алверка» и «Бенфика». Гости одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

После завершения этого поединка главный тренер «орлов» Бруну Лаже ответил на вопросы журналистов, в том числе прокомментировал трансфер полузащитника сборной Украины Георгия Судакова:

«Судаков – ценный игрок для «Бенфики». Это футболист высочайшего класса, который позволит нам продолжить строить нашу команду. Независимо от выбранной схеми, мы сможем принимать решения в матчах в соответствии со стратегией и соперником благодаря универсальности Судакова и тому, что он закроет сразу несколько позиций на поле», – сообщил Лаже.

Украинский полузащитник перебрался в «Бенфику» из донецкого «Шахтера». В составе украинской команды Судаков провел 148 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

По теме:
Неожиданно. Фенербахче перехватил у Галатасарая голкипера Манчестер Сити
Рейнджерс подпишет канадца вместо защитника, который перейдет в Динамо Киев
Достиг своего. Бунтарь Ман Юнайтед окончательно покинет клуб
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Шахтер Донецк Алверка Георгий Судаков Бруну Лаже трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Футбол | 31 августа 2025, 16:34 5
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб

В римском клубе все четко разъяснили

Форвард дал обещание Суркису и Шовковскому после ухода Ваната
Футбол | 01 сентября 2025, 04:00 3
Форвард дал обещание Суркису и Шовковскому после ухода Ваната
Форвард дал обещание Суркису и Шовковскому после ухода Ваната

Эдуардо Герреро готов стать основным форвардом команды

ВИДЕО. Месси наблюдал. Драка игроков Интер Майами и Сиэтл Саундерс
Футбол | 01.09.2025, 09:47
ВИДЕО. Месси наблюдал. Драка игроков Интер Майами и Сиэтл Саундерс
ВИДЕО. Месси наблюдал. Драка игроков Интер Майами и Сиэтл Саундерс
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Баскетбол | 31.08.2025, 11:54
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Футбол | 01.09.2025, 07:45
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
31.08.2025, 17:33 117
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
Известный боксер: «В этом бою Усик скосит бабла, а потом уйдет на пенсию»
31.08.2025, 00:23 1
Бокс
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 57
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем