  4. Бавария связалась с Джексоном после сорванного перехода из Челси
Германия
01 сентября 2025, 09:18 | Обновлено 01 сентября 2025, 09:21
Бавария связалась с Джексоном после сорванного перехода из Челси

Немецкий клуб попросил игрока вернуться в Лондон

Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Немецкая «Бавария» связалась с сенегальским форвардом Николасом Джексоном, чей переход к гранду Бундеслиги сорвал лондонский «Челси».

Футболист устроил протест против лондонцев и отказался покидать расположение Мюнхена.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» попросила игрока и его агента завершить протест и вернуться в Лондон.

Сделка между клубами окончательно сорвана, «Челси» ждет возвращения Джексона из-за травмы Лиама Делапа.

В сезоне 2025/26 Николас пока не сыграл ни одного матча.

Андрей Витренко
