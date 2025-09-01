Бавария связалась с Джексоном после сорванного перехода из Челси

Немецкая «Бавария» связалась с сенегальским форвардом Николасом Джексоном, чей переход к гранду Бундеслиги сорвал лондонский «Челси».

Футболист устроил протест против лондонцев и отказался покидать расположение Мюнхена.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» попросила игрока и его агента завершить протест и вернуться в Лондон.

Сделка между клубами окончательно сорвана, «Челси» ждет возвращения Джексона из-за травмы Лиама Делапа.

В сезоне 2025/26 Николас пока не сыграл ни одного матча.