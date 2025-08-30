Большой скандал в Челси. Известный игрок отказался возвращаться в клуб

30 августа 2025 года известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сенегальский нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон перейдет в мюнхенскую «Баварию».

Однако аренда игрока неожиданно сорвалась – в последнем матче «синих» травмировался нападающий «Челси» Лиам Делап, он вылетел на восемь недель. Лондонцы призывали вернуться Джексону в команду.

Николас сильно разгневан тем, что ему сказали вернуться – он хотел играть в «Баварии». Игрок не хочет возвращаться в «Челси».

В прошлом сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.