Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
30 августа 2025, 19:45 |
2394
2

Большой скандал в Челси. Известный игрок отказался возвращаться в клуб

Николас Джексон разочарован, что его аренда в «Баварию» сорвалась

30 августа 2025, 19:45 |
2394
2
Большой скандал в Челси. Известный игрок отказался возвращаться в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

30 августа 2025 года известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сенегальский нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон перейдет в мюнхенскую «Баварию».

Однако аренда игрока неожиданно сорвалась – в последнем матче «синих» травмировался нападающий «Челси» Лиам Делап, он вылетел на восемь недель. Лондонцы призывали вернуться Джексону в команду.

Николас сильно разгневан тем, что ему сказали вернуться – он хотел играть в «Баварии». Игрок не хочет возвращаться в «Челси».

В прошлом сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

трансферы травма Бавария Челси трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Фабрицио Романо Лиам Делап Николас Джексон
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Mark4854590
Можна і гравця зрозуміти. То ти не потрібен і йди в оренду, а як припекло, то відразу знадобився
saltim
Когда ты успел себя на всю жизнь обеспечить можно и поваё.....ся! Последнее время это в порядке вещей
