Лион минимально переиграл Марсель, Монако забил на последних минутах

31 августа прошли матчи третьего тура французской Лиги 1.

«Монако» дома вырвал победу на последних минутах в матче против «Страсбурга». Казалось, что хозяева поля должны выиграть спокойно, ведь до 73-й минуты команда спокойно вела 2:0. Далее игроки «Монако» сами пропустили два мяча за три минуты, и уже при счете 2:2 снова взяли верх над соперником.

В итоге победу вырвали на шестой добавленной арбитром минуте.

«Лион» благодаря автоголу сумел обыграть «Марсель» - 1:0.

Также в этот день «Анже» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), «ПСЖ» победил «Мец» (3:2), а «Гавр» разобрался с «Ниццей» (3:1).

Лига 1. 3-й тур. 31 августа

Анже – Ренн – 1:1

Голы: Питер, 51 – Леполь, 21

Париж – Мец – 3:2

Голы: Кебаль, 45+3 (пенальти), 52, Саймон, 67, – Сане, 22, Траоре, 54

Монако – Страсбург – 3:2

Голы: Аклиуш, 6, Балогун, 48, Минамино, 90+6, – Баква, 73, Паничелли, 76 (пенальти)

Гавр – Ницца – 3:1

Голи: Дукуре, 13, Ндиає, 61, Сумаре, 90+5, – Пепра, 52

Лион – Марсель – 1:0

Гол: Балерди, 87 (автогол)