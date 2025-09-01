Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лион минимально переиграл Марсель, Монако забил на последних минутах
Чемпионат Франции
ФК Париж
31.08.2025 18:15 – FT 3 : 2
Мец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 сентября 2025, 04:18 | Обновлено 01 сентября 2025, 07:08
161
1

Лион минимально переиграл Марсель, Монако забил на последних минутах

Во Франции сыграны матчи третьего тура

01 сентября 2025, 04:18 | Обновлено 01 сентября 2025, 07:08
161
1
Лион минимально переиграл Марсель, Монако забил на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа прошли матчи третьего тура французской Лиги 1.

«Монако» дома вырвал победу на последних минутах в матче против «Страсбурга». Казалось, что хозяева поля должны выиграть спокойно, ведь до 73-й минуты команда спокойно вела 2:0. Далее игроки «Монако» сами пропустили два мяча за три минуты, и уже при счете 2:2 снова взяли верх над соперником.

В итоге победу вырвали на шестой добавленной арбитром минуте.

«Лион» благодаря автоголу сумел обыграть «Марсель» - 1:0.

Также в этот день «Анже» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), «ПСЖ» победил «Мец» (3:2), а «Гавр» разобрался с «Ниццей» (3:1).

Лига 1. 3-й тур. 31 августа

Анже – Ренн – 1:1

Голы: Питер, 51 – Леполь, 21

Париж – Мец – 3:2

Голы: Кебаль, 45+3 (пенальти), 52, Саймон, 67, – Сане, 22, Траоре, 54

Монако – Страсбург – 3:2

Голы: Аклиуш, 6, Балогун, 48, Минамино, 90+6, – Баква, 73, Паничелли, 76 (пенальти)

Гавр – Ницца – 3:1

Голи: Дукуре, 13, Ндиає, 61, Сумаре, 90+5, – Пепра, 52

Лион – Марсель – 1:0

Гол: Балерди, 87 (автогол)

События матча

80’
Sadibou Sane (Мец) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Моузес Саймон (ФК Париж).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Бубакар Траоре (Мец).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Илан Кеббаль (ФК Париж).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Илан Кеббаль (ФК Париж).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Sadibou Sane (Мец).
По теме:
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат следующий. Жирона подписала игрока Марселя
Полные результати квалификации женской Лиги чемпионов. Кто для Ворсклы?
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Анже Ренн Париж Мец Монако Страсбург Гавр Ницца Лион Марсель
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01 сентября 2025, 04:59 1
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина

Президент «Реала» доверяет Франсу Гонсалесу

Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Футбол | 01 сентября 2025, 00:34 3
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано

Хозяева поля ответили голевой атакой во втором тайме

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31.08.2025, 10:02
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Футбол | 31.08.2025, 16:03
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
1. Фонсектор помстився Де Зебри. Навіть пі"домашнім арештом" )
2. Кого, кого переміг ПСЖ 3:2? Хто, хто переміг Метц 3:2?
Ответить
0
Популярные новости
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Экс-вторая ракетка впервые с триумфального Уимблдона вышла в 4-й раунд US
Экс-вторая ракетка впервые с триумфального Уимблдона вышла в 4-й раунд US
30.08.2025, 09:21
Теннис
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 18
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
30.08.2025, 19:06 18
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
30.08.2025, 19:21 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем