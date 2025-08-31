Сухая серия Бенфики завершилась в конце восьмого матча сезона
Это не помешало «орлам» продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате
В матче четвертого тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде победила «Алверку» со счетом 2:1.
Лиссабонцы не проигрывают в Примейре уже 18 матчей подряд. Последнее поражение было зафиксировано еще в январе против команды «Каза Пия».
В сезоне 2025/26 «Бенфика» еще не имеет поражений: 8 матчей, 7 побед и 1 ничья.
Пропущенный «Бенфикой» гол на 85-й минуте матча прервал «сухую» серию «орлов». Первый гол в новом сезоне во всех турнирах «Бенфика» пропустила только в конце 8-го матча.
Единственной командой в чемпионате без пропущенных голов остался «Фамаликан».
Анатолий Трубин в сегодняшнем матче на поле не появился.
Com o golo sofrido pelo Benfica, só uma equipa está a zeros nos golos sofridos na Liga 🇵🇹: o FC Famalicão pic.twitter.com/Yr31FfayY0— Playmaker (@playmaker_PT) August 31, 2025
Benfica não perde na Liga 🇵🇹 há 18 jogos: atualmente, é o melhor registo de uma equipa na prova— Playmaker (@playmaker_PT) August 31, 2025
⚠ A última derrota do Benfica na Liga foi em janeiro, frente ao Casa Pia pic.twitter.com/D1npdgQO8A
