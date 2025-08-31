Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сухая серия Бенфики завершилась в конце восьмого матча сезона
Португалия
31 августа 2025, 23:12
Сухая серия Бенфики завершилась в конце восьмого матча сезона

Это не помешало «орлам» продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате

Сухая серия Бенфики завершилась в конце восьмого матча сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде победила «Алверку» со счетом 2:1.

Лиссабонцы не проигрывают в Примейре уже 18 матчей подряд. Последнее поражение было зафиксировано еще в январе против команды «Каза Пия».

В сезоне 2025/26 «Бенфика» еще не имеет поражений: 8 матчей, 7 побед и 1 ничья.

Пропущенный «Бенфикой» гол на 85-й минуте матча прервал «сухую» серию «орлов». Первый гол в новом сезоне во всех турнирах «Бенфика» пропустила только в конце 8-го матча.

Единственной командой в чемпионате без пропущенных голов остался «Фамаликан».

Анатолий Трубин в сегодняшнем матче на поле не появился.

