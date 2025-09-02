Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями о новичке клуба, левом фулбеке Альваро Каррерасе.

«Я уже наблюдал за ним и был очень рад его приходу. На чемпионате мира было невозможно привлечь его в нашу команду, но сейчас это стало возможным. Он хорошо знает клуб, а его уровень просто выдающийся. Он замечательный игрок для сегодняшнего «Реала», Каррерас также является будущим для клуба, – сказал Алонсо.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Хаби Алонсо провел откровенный разговор с полузащитником клуба Дани Себальосом и предупредил его, что лучшим решением для него будет покинуть клуб.