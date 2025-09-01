Хаби АЛОНСО: «Если ты останешься в Реале, то будешь сидеть на скамейке»
Испанец предупредил Себальоса
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо провел откровенный разговор с полузащитником клуба Дани Себальосом и предупредил его, что лучшим решением для него будет покинуть клуб.
«Если ты останешься в «Реале», то будешь мало играть или вообще будешь сидеть на скамейке запасных», — сказал Хаби Алонсо.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
