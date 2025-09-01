Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хаби АЛОНСО: «Если ты останешься в Реале, то будешь сидеть на скамейке»
Испания
01 сентября 2025, 03:05 |
112
0

Испанец предупредил Себальоса

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо провел откровенный разговор с полузащитником клуба Дани Себальосом и предупредил его, что лучшим решением для него будет покинуть клуб.

«Если ты останешься в «Реале», то будешь мало играть или вообще будешь сидеть на скамейке запасных», — сказал Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

По теме:
Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Пенальти Ямаля. Видео голов и обзор
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Ничья Сельты и Вильярреала, победы Эспаньола и Атлетика
Дани Себальос Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
