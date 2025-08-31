Неудачный старт. Полесье не завоевало ни одной победы в последних 6 матчах
Житомирский клуб потерпел разгромное поражение на выезде от «Динамо»
«Полесье» не одержало ни одной победы в последних шести матчах.
31 августа состоялась игра 4-го тура УПЛ между командами «Динамо» и «Полесье». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.
Для клуба из Житомира это поражение стало шестым подряд, а разница голов за этот период составляет 4:15. Последняя победа «волков» состоялась 7 августа дома против «Пакша» в Лиге конференций (3:0).
Серия Полесья из шести поражений подряд
- УПЛ – 1:4 Динамо
- ЛК – 2:3 Фиорентина
- ЛК – 0:3 Фиорентина
- УПЛ – 0:2 ЛНЗ
- ЛК – 1:2 Пакш
- УПЛ – 0:1 Колос
На данный момент «Полесье» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, тогда как «Динамо» возглавляет ее.
