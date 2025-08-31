Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачный старт. Полесье не завоевало ни одной победы в последних 6 матчах
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 22:45 |
79
0

Неудачный старт. Полесье не завоевало ни одной победы в последних 6 матчах

Житомирский клуб потерпел разгромное поражение на выезде от «Динамо»

31 августа 2025, 22:45 |
79
0
Неудачный старт. Полесье не завоевало ни одной победы в последних 6 матчах
УПЛ

«Полесье» не одержало ни одной победы в последних шести матчах.

31 августа состоялась игра 4-го тура УПЛ между командами «Динамо» и «Полесье». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

Для клуба из Житомира это поражение стало шестым подряд, а разница голов за этот период составляет 4:15. Последняя победа «волков» состоялась 7 августа дома против «Пакша» в Лиге конференций (3:0).

Серия Полесья из шести поражений подряд

  • УПЛ – 1:4 Динамо
  • ЛК – 2:3 Фиорентина
  • ЛК – 0:3 Фиорентина
  • УПЛ – 0:2 ЛНЗ
  • ЛК – 1:2 Пакш
  • УПЛ – 0:1 Колос

На данный момент «Полесье» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, тогда как «Динамо» возглавляет ее.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Педриньо стал автором 20-го гола среди бразильцев Шахтера в сезоне
Динамо усилится французским защитником
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье статистика Пакш Фиорентина ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31 августа 2025, 09:01 2
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает

Украинец хочет играть за «Милан»

Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК
Футбол | 31 августа 2025, 22:33 0
Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК
Защитник Кудровки пояснил разрыв контракта с клубом. Его забирали в ТЦК

Роман Гагун рассказал о смене клубной прописки

Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Авто/мото | 31.08.2025, 17:59
Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Пиастри выиграл гонку в Нидерландах, катастрофа Норриса и Феррари
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Бокс | 30.08.2025, 23:45
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31.08.2025, 10:02
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 59
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 3
Бокс
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 127
Футбол
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
30.08.2025, 11:01 3
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем