Кухаревич оформил дубль за 20 стартовых минут игры Слована в Словакии

24-летний украинский нападающий Николай Кухаревич отметился двумя забитыми мячами за полтайма.

Это произошло в матче 6-го тура чемпионата Словакии между «Слованом» и «Кошице».

Украинский форвард расписался в воротах Кошице на 7-й и 20-й минутах.

Хозяева поля уверенно ведут в счете (2:0), идет первый тайм

Николай Кухаревич присоединился к Словану в июне 2025 года.