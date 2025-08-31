Италия31 августа 2025, 18:42 | Обновлено 31 августа 2025, 18:46
Кухаревич оформил дубль за 20 стартовых минут игры Слована в Словакии
Украинский форвард расписался в воротах Кошице на 7-й и 20-й минутах
31 августа 2025, 18:42 | Обновлено 31 августа 2025, 18:46
24-летний украинский нападающий Николай Кухаревич отметился двумя забитыми мячами за полтайма.
Это произошло в матче 6-го тура чемпионата Словакии между «Слованом» и «Кошице».
Украинский форвард расписался в воротах Кошице на 7-й и 20-й минутах.
Хозяева поля уверенно ведут в счете (2:0), идет первый тайм
Николай Кухаревич присоединился к Словану в июне 2025 года.
вже третій забив)
Давай а збірну, там як раз нема кому забивати.
Так , дійсно можна було б хлопця визвати до збірної. В нас зараз проблеми з забивним форвардом.
