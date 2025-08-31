Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 августа 2025, 18:42 | Обновлено 31 августа 2025, 18:46
Украинский форвард расписался в воротах Кошице на 7-й и 20-й минутах

Кухаревич оформил дубль за 20 стартовых минут игры Слована в Словакии
ФК Слован. Николай Кухаревич

24-летний украинский нападающий Николай Кухаревич отметился двумя забитыми мячами за полтайма.

Это произошло в матче 6-го тура чемпионата Словакии между «Слованом» и «Кошице».

Украинский форвард расписался в воротах Кошице на 7-й и 20-й минутах.

Хозяева поля уверенно ведут в счете (2:0), идет первый тайм

Николай Кухаревич присоединился к Словану в июне 2025 года.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 3
Dfkbvj
вже третій забив)
MaximusOne
Давай а збірну, там як раз нема кому забивати.
Микола Захарченко
Так , дійсно можна було б хлопця визвати до збірної. В нас зараз проблеми з забивним форвардом.
