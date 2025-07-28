ВИДЕО. Николай Кухаревич забил гол за Слован на старте чемпионата Словакии

24-летний украинский нападающий Николай Кухаревич отметился забитым мячом в матче 1-го тура чемпионата Словакии между братиславским «Слованом» и «Татраном» из Прешова (2:2).

Кухаревич открыл счет на 31-й минуте, впервые сыграв официальный матч за «Слован» именно в стартовом составе. Этот гол стал первым для украинца во внутреннем чемпионате.

«Татран» быстро сравнял счет – на 33-й минуте забил Мартин Регали. На 39-й минуте «Слован» снова вышел вперед благодаря голу Келвина Офори. В конце первого тайма хозяева получили шанс сравнять с пенальти, но Вольштиньски не реализовал удар с 11-метровой отметки. Во втором тайме «Татран» все же добился своего – на 52-й минуте словацкий форвард Станислав Олейник сделал счет 2:2, и была зафиксирована ничья.

Для Кухаревича это уже второй гол за «Слован». Несколько дней назад он забил в матче квалификации Q2 Лиги чемпионов против боснийского «Зриньски» (4:0). Украинец, который летом перешел из валлийского «Суонси» за 800 тысяч евро, уверенно начал новый этап карьеры.

В стартовом составе «Слована» вышел еще один украинец: защитник Данило Игнатенко также провел полный матч. У «Татрана» в запасе находились украинцы Максим Кучинский (вратарь) и Кирилл Сигеев (полузащитник), а полузащитник Артур Ухань в заявку на игру не попал.

Чемпионат Словакии. 1-й тур, 26 июля

26.07. 21:30. Татран Прешов – Слован Братислава – 2:2

Голы: Регали, 33, Олейник, 52 – Кухаревич, 31, Офори, 39

Нереализованный пенальти: Вольштиньски, 45+4 (Татран)

Другие результаты 1-го тура

26.07. 19:00. Комарно – Тренчин – 1:2

26.07. 19:00. Дунайска Стреда – Михаловце – 1:1

27.07. 18:00. Скалица – Жилина – 0:0

27.07. 18:00. Подбрезова – Кошице – 3:1

27.07. 20:00. Спартак Трнава – Ружомберок – 3:0

ВИДЕО. Кухаревич забил гол за Слован в ворота Татрана