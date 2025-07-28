Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Николай Кухаревич забил гол за Слован на старте чемпионата Словакии
Другие новости
28 июля 2025, 02:31 | Обновлено 28 июля 2025, 02:45
77
0

ВИДЕО. Николай Кухаревич забил гол за Слован на старте чемпионата Словакии

Украинский форвард отметился за клуб из Братиславы во втором матче подряд

28 июля 2025, 02:31 | Обновлено 28 июля 2025, 02:45
77
0
ВИДЕО. Николай Кухаревич забил гол за Слован на старте чемпионата Словакии
ФК Слован. Николай Кухаревич

24-летний украинский нападающий Николай Кухаревич отметился забитым мячом в матче 1-го тура чемпионата Словакии между братиславским «Слованом» и «Татраном» из Прешова (2:2).

Кухаревич открыл счет на 31-й минуте, впервые сыграв официальный матч за «Слован» именно в стартовом составе. Этот гол стал первым для украинца во внутреннем чемпионате.

«Татран» быстро сравнял счет – на 33-й минуте забил Мартин Регали. На 39-й минуте «Слован» снова вышел вперед благодаря голу Келвина Офори. В конце первого тайма хозяева получили шанс сравнять с пенальти, но Вольштиньски не реализовал удар с 11-метровой отметки. Во втором тайме «Татран» все же добился своего – на 52-й минуте словацкий форвард Станислав Олейник сделал счет 2:2, и была зафиксирована ничья.

Для Кухаревича это уже второй гол за «Слован». Несколько дней назад он забил в матче квалификации Q2 Лиги чемпионов против боснийского «Зриньски» (4:0). Украинец, который летом перешел из валлийского «Суонси» за 800 тысяч евро, уверенно начал новый этап карьеры.

В стартовом составе «Слована» вышел еще один украинец: защитник Данило Игнатенко также провел полный матч. У «Татрана» в запасе находились украинцы Максим Кучинский (вратарь) и Кирилл Сигеев (полузащитник), а полузащитник Артур Ухань в заявку на игру не попал.

Чемпионат Словакии. 1-й тур, 26 июля

26.07. 21:30. Татран Прешов – Слован Братислава – 2:2

Голы: Регали, 33, Олейник, 52 – Кухаревич, 31, Офори, 39

Нереализованный пенальти: Вольштиньски, 45+4 (Татран)

Другие результаты 1-го тура

  • 26.07. 19:00. Комарно – Тренчин – 1:2
  • 26.07. 19:00. Дунайска Стреда – Михаловце – 1:1
  • 27.07. 18:00. Скалица – Жилина – 0:0
  • 27.07. 18:00. Подбрезова – Кошице – 3:1
  • 27.07. 20:00. Спартак Трнава – Ружомберок – 3:0

ВИДЕО. Кухаревич забил гол за Слован в ворота Татрана

По теме:
Англия – Испания – 1:1 (пен. 3:1). Серия пенальти в финале ЧЕ. Видео голов
Драматичная серия пенальти. Испания и Англия определили победителя Евро
ВИДЕО. Байер добыл первую победу под руководством тен Хага
Слован Братислава Николай Кухаревич чемпионат Словакии по футболу Татран Прешов видео голов и обзор Даниил Игнатенко Кирилл Сигеев Максим Кучинский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что ждет украинца? Артета удивил своим решением касательно Зинченко
Футбол | 28 июля 2025, 03:14 0
Что ждет украинца? Артета удивил своим решением касательно Зинченко
Что ждет украинца? Артета удивил своим решением касательно Зинченко

Александр останется в Лондоне еще на год

9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
Футбол | 27 июля 2025, 12:44 8
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа

О Слоте и трансферной кампании, которая все меняет

Третий раз подряд. Польша уверенно обыграла Японию и завоевала бронзу ЛН
Волейбол | 27.07.2025, 20:07
Третий раз подряд. Польша уверенно обыграла Японию и завоевала бронзу ЛН
Третий раз подряд. Польша уверенно обыграла Японию и завоевала бронзу ЛН
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 27.07.2025, 10:17
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Дерек Чисора назвал единственного боксера, который победит Усика
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Футбол | 27.07.2025, 13:22
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
Усик уже знает имя следующего соперника. Это не Паркер и не Пол
26.07.2025, 04:34 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перебрался в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перебрался в Динамо
27.07.2025, 14:03 1
Футбол
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
Игрок Полесья: «Наши эксперты говорят Андорра, Андорра, а там...»
26.07.2025, 01:25 36
Футбол
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
Александр УСИК: «Они бьют так сильно, как лошадь копытом»
26.07.2025, 12:55 1
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 2
Бокс
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 11
Бокс
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
26.07.2025, 17:50 4
Футбол
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
26.07.2025, 11:29 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем