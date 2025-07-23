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Лига Чемпионов
Слован Братислава
22.07.2025 21:15 – FT 4 : 0
Зриньски
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Лига чемпионов
23 июля 2025, 04:23 | Обновлено 23 июля 2025, 04:41
158
0

ВИДЕО. Как Кухаревич забил гол в дебютном матче за Слован в Лиге чемпионов

Украинец поставил точку в матче против боснийского клуб Зриньски

23 июля 2025, 04:23 | Обновлено 23 июля 2025, 04:41
158
0
ВИДЕО. Как Кухаревич забил гол в дебютном матче за Слован в Лиге чемпионов
ФК Слован. Николай Кухаревич (по центру)

Вечером 22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.

Украинский форвард Николай Кухаревич вышел на замену на 86-й минуте и забил гол за Слован из Братиславы на 90+3 минуте.

Дебют украинца получился удачным. Его команда разгромила боснийский Зриньски со счетом 4:0.

Повторные встречи пройдут 29 или 30 июля.

Лига чемпионов. Квалификация Q2. Первые матчи

Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 4:0

Голи: Барсегян, 40, Стрелец, 42, Толич, 62, Кухаревич, 90+3

ВИДЕО. Гол Кухаревича за Слован в ЛЧ

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Микола Кухаревич (Слован Братислава).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Толич (Слован Братислава).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Тигран Барсегян (Слован Братислава).
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Зриньски Мостар Слован Братислава Шкендия ФКСБ (Стяуа) Бухарест видео голов и обзор Лига чемпионов Николай Кухаревич дебют
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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