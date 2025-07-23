ВИДЕО. Как Кухаревич забил гол в дебютном матче за Слован в Лиге чемпионов

Вечером 22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.

Украинский форвард Николай Кухаревич вышел на замену на 86-й минуте и забил гол за Слован из Братиславы на 90+3 минуте.

Дебют украинца получился удачным. Его команда разгромила боснийский Зриньски со счетом 4:0.

Повторные встречи пройдут 29 или 30 июля.

Лига чемпионов. Квалификация Q2. Первые матчи

Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 4:0

Голи: Барсегян, 40, Стрелец, 42, Толич, 62, Кухаревич, 90+3

ВИДЕО. Гол Кухаревича за Слован в ЛЧ