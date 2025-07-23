Слован Братислава – Зриньски – 4:0. Кухаревич забил. Видео голов и обзор
Украинский форвард Николай Кухаревич забил за Слован из Братиславы
Во вторник, 22 июля, в Братиславе (Словакия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Слован» принимал «Зриньски» из Боснии и Герцеговины.
Хозяева в конце первого тайма обеспечили себе комфортное преимущество. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Слована».
Во второй половине матча «Слован» забил еще два мяча. Автором одного из них стал Николай Кухаревич. Украинский форвард «Слована» отличился на 90+3-й минуте.
Ответный матч пройдет 29 июля. Начало матча в 22:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Словакия
Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 4:0
Голи: Барсегян, 40, Стрелец, 42, Толич, 62, Кухаревич, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
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