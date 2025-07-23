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Лига Чемпионов
Слован Братислава
22.07.2025 21:15 – FT 4 : 0
Зриньски
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Лига чемпионов
23 июля 2025, 15:54 | Обновлено 23 июля 2025, 16:46
66
0

Слован Братислава – Зриньски – 4:0. Кухаревич забил. Видео голов и обзор

Украинский форвард Николай Кухаревич забил за Слован из Братиславы

23 июля 2025, 15:54 | Обновлено 23 июля 2025, 16:46
66
0
Слован Братислава – Зриньски – 4:0. Кухаревич забил. Видео голов и обзор
ФК Слован Братислава

Во вторник, 22 июля, в Братиславе (Словакия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Слован» принимал «Зриньски» из Боснии и Герцеговины.

Хозяева в конце первого тайма обеспечили себе комфортное преимущество. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Слована».

Во второй половине матча «Слован» забил еще два мяча. Автором одного из них стал Николай Кухаревич. Украинский форвард «Слована» отличился на 90+3-й минуте.

Ответный матч пройдет 29 июля. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Словакия

Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 4:0

Голи: Барсегян, 40, Стрелец, 42, Толич, 62, Кухаревич, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Микола Кухаревич (Слован Братислава).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Толич (Слован Братислава).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Тигран Барсегян (Слован Братислава).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Слован Братислава Зриньски Мостар Николай Кухаревич
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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