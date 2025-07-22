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Лига Чемпионов
Шкендия
22.07.2025 21:00 – FT 1 : 0
ФКСБ
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Лига чемпионов
22 июля 2025, 23:19 | Обновлено 22 июля 2025, 23:27
277
0

Кухаревич забил за Слован в Лиге чемпионов. Его команда разгромила Зриньски

В другому матче игрового дня македонская Шкендия обыграла румынский ФКСБ

22 июля 2025, 23:19 | Обновлено 22 июля 2025, 23:27
277
0
Кухаревич забил за Слован в Лиге чемпионов. Его команда разгромила Зриньски
ФК Слован Братислава

Вечером 22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.

Украинский форвард Николай Кухаревич вышел на замену на 86-й минуте и забил за Слован из Братиславы на 90+3 минуте матча ЛЧ.

Его команда разгромила боснийский Зриньски со счетом 4:0.

В другому матче игрового дня македонская Шкендия обыграла румынский ФКСБ (1:0).

Повторные встречи пройдут 29 или 30 июля.

Лига чемпионов. Квалификация Q2. Первые матчи

Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 4:0

Голи: Барсегян, 40, Стрелец, 42, Толич, 62, Кухаревич, 90+3

Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 1:0

Гол: Альхассан, 65

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Николай Кухаревич Лига чемпионов Слован Братислава Зриньски Мостар Шкендия ФКСБ (Стяуа) Бухарест
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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