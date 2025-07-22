Кухаревич забил за Слован в Лиге чемпионов. Его команда разгромила Зриньски
В другому матче игрового дня македонская Шкендия обыграла румынский ФКСБ
Вечером 22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.
Украинский форвард Николай Кухаревич вышел на замену на 86-й минуте и забил за Слован из Братиславы на 90+3 минуте матча ЛЧ.
Его команда разгромила боснийский Зриньски со счетом 4:0.
В другому матче игрового дня македонская Шкендия обыграла румынский ФКСБ (1:0).
Повторные встречи пройдут 29 или 30 июля.
Лига чемпионов. Квалификация Q2. Первые матчи
Слован Братислава (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 4:0
Голи: Барсегян, 40, Стрелец, 42, Толич, 62, Кухаревич, 90+3
Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 1:0
Гол: Альхассан, 65
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