Копенгаген и Мальме сделали большой шаг к проведению дерби моста в ЛЧ

Вечером 22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.

Датский Копенгаген и шведский Мальме одержали уверенные победы в квалификации ЛЧ.

В 3-м раунде, если не случится сенсации, эти команды проведут между собой дерби Эресуннского моста, который соединяет Копенгаген и Мальме.

Повторные встречи Q2 ЛЧ пройдут 29 или 30 июля.

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Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первые матчи, 22 июля

Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово) – 2:0

Голы: Маттссон, 69 (пен), 76 (пен)

РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:4

Голы: Лемаич, 40 – Розенгрен, 13, Янссон, 35, Хакшабанович, 58, Йонсен, 88 (пен)

Віктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:1

Голы: Мраз, 13

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