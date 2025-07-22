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Лига Чемпионов
Копенгаген
22.07.2025 20:00 – FT 2 : 0
Дрита
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Лига чемпионов
22 июля 2025, 22:29 | Обновлено 22 июля 2025, 23:26
407
1

Копенгаген и Мальме сделали большой шаг к проведению дерби моста в ЛЧ

Дрита и РФШ не сумели ничего противопоставить соперникам

22 июля 2025, 22:29 | Обновлено 22 июля 2025, 23:26
407
1
Копенгаген и Мальме сделали большой шаг к проведению дерби моста в ЛЧ
ФК Копенгаген

Вечером 22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.

Датский Копенгаген и шведский Мальме одержали уверенные победы в квалификации ЛЧ.

В 3-м раунде, если не случится сенсации, эти команды проведут между собой дерби Эресуннского моста, который соединяет Копенгаген и Мальме.

Повторные встречи Q2 ЛЧ пройдут 29 или 30 июля.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первые матчи, 22 июля

Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово) – 2:0

Голы: Маттссон, 69 (пен), 76 (пен)

РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:4

Голы: Лемаич, 40 – Розенгрен, 13, Янссон, 35, Хакшабанович, 58, Йонсен, 88 (пен)

Віктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:1

Голы: Мраз, 13

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Лига чемпионов Копенгаген РФШ Рига Мальме Дрита Виктория Пльзень Серветт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Олег Цюцяк
Скандинавський "Міст"- це супер!
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