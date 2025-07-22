Копенгаген и Мальме сделали большой шаг к проведению дерби моста в ЛЧ
Дрита и РФШ не сумели ничего противопоставить соперникам
Вечером 22 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов.
Датский Копенгаген и шведский Мальме одержали уверенные победы в квалификации ЛЧ.
В 3-м раунде, если не случится сенсации, эти команды проведут между собой дерби Эресуннского моста, который соединяет Копенгаген и Мальме.
Повторные встречи Q2 ЛЧ пройдут 29 или 30 июля.
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Первые матчи, 22 июля
Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово) – 2:0
Голы: Маттссон, 69 (пен), 76 (пен)
РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция) – 1:4
Голы: Лемаич, 40 – Розенгрен, 13, Янссон, 35, Хакшабанович, 58, Йонсен, 88 (пен)
Віктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:1
Голы: Мраз, 13
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