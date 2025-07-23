Копенгаген – Дрита – 2:0. Видео голов и обзор матча
Оба мяча «Копенгаген» забил с пенальти
Во вторник, 22 июля, в Копенгагене (Дания) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Копенгаген» принимал косовский клуб «Дрита».
Хозяева владели преимуществом, но забить смогли только во втором тайме. На 69-й минуте Магнус Маттссон открыл счет ударом с пенальти.
Вскоре «Копенгаген» заработал второй одиннадцатиметровый. И Маттссон снова не подвел.
Ответный поединок пройдет 29 июля. Начало матча в 21:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Дания
Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово) – 2:0
Голы: Маттссон, 69 (пен), 76 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 23 июля в 20:00 по Киеву
Тони о бое украинца против Итаумы