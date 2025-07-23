Копенгаген – Дрита – 2:0. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 22 июля, в Копенгагене (Дания) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Копенгаген» принимал косовский клуб «Дрита».

Хозяева владели преимуществом, но забить смогли только во втором тайме. На 69-й минуте Магнус Маттссон открыл счет ударом с пенальти.

Вскоре «Копенгаген» заработал второй одиннадцатиметровый. И Маттссон снова не подвел.

Ответный поединок пройдет 29 июля. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Дания

Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово) – 2:0

Голы: Маттссон, 69 (пен), 76 (пен)

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