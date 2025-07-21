Копенгаген – Дрита. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Матч начнется 22 июля в 20:00 по Киеву
Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и косоварской «Дритой». По киевскому времени игра начнется в 20:00.
Копенгаген
В прошлом сезоне датской суперлиги коллектив набрал 63 балла за 32 поединка и стал чемпионом, обойдя «Митьюланд» на 1 очко. Команда также торжествовала в кубке страны, одержав «Силькеборг» в финале со счетом 3:0. Нынешний сезон чемпионата Дании столичный клуб начал с волевой победы 3:2 в игре против «Виборга».
Дрита
За 36 поединков суперлиги Косово в прошлом сезоне «Дрита» набрала 74 зачетных пункта и заняла 1-е место, обойдя ближайшего конкурента «Баллкани» на 12 баллов. Однако в кубке коллектив вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв «Приштине» 4:0 по итогам двух игр. В 1-м раунде квалификации ЛЧ косовары победили люксембургский «Дифферданж» с общим счетом 4:2.
Интересные факты
- «Копенгаген» имел лучшую защиту в прошлом сезоне датского чемпионата – за 32 поединка коллектив пропустил 33 мяча.
- У «Дриты» также была лучшая защита в прошлом сезоне собственного чемпионата, за 36 игр команда пропустила 26 голов.
- Беспроигрышная серия «Копенгагена» в официальных играх длится уже 10 матчей.
Прогноз
Я поставлю на победу Копенгагена с форой -2 и коэффициентом 1.54.
20:00
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