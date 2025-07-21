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Дрита
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21 июля 2025, 17:19 |
11
0

Копенгаген – Дрита. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 22 июля в 20:00 по Киеву

21 июля 2025, 17:19 |
11
0
Копенгаген – Дрита. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Копенгаген

Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и косоварской «Дритой». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Копенгаген

В прошлом сезоне датской суперлиги коллектив набрал 63 балла за 32 поединка и стал чемпионом, обойдя «Митьюланд» на 1 очко. Команда также торжествовала в кубке страны, одержав «Силькеборг» в финале со счетом 3:0. Нынешний сезон чемпионата Дании столичный клуб начал с волевой победы 3:2 в игре против «Виборга».

Дрита

За 36 поединков суперлиги Косово в прошлом сезоне «Дрита» набрала 74 зачетных пункта и заняла 1-е место, обойдя ближайшего конкурента «Баллкани» на 12 баллов. Однако в кубке коллектив вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв «Приштине» 4:0 по итогам двух игр. В 1-м раунде квалификации ЛЧ косовары победили люксембургский «Дифферданж» с общим счетом 4:2.

Интересные факты

  • «Копенгаген» имел лучшую защиту в прошлом сезоне датского чемпионата – за 32 поединка коллектив пропустил 33 мяча.
  • У «Дриты» также была лучшая защита в прошлом сезоне собственного чемпионата, за 36 игр команда пропустила 26 голов.
  • Беспроигрышная серия «Копенгагена» в официальных играх длится уже 10 матчей.

Прогноз

Я поставлю на победу Копенгагена с форой -2 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua
Копенгаген
22 июля 2025 -
20:00
Дрита
Копенгаген с форой -2 1.54 Сделать ставку

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Копенгаген Дрита Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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