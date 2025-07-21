Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между датским «Копенгагеном» и косоварской «Дритой». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Копенгаген

В прошлом сезоне датской суперлиги коллектив набрал 63 балла за 32 поединка и стал чемпионом, обойдя «Митьюланд» на 1 очко. Команда также торжествовала в кубке страны, одержав «Силькеборг» в финале со счетом 3:0. Нынешний сезон чемпионата Дании столичный клуб начал с волевой победы 3:2 в игре против «Виборга».

Дрита

За 36 поединков суперлиги Косово в прошлом сезоне «Дрита» набрала 74 зачетных пункта и заняла 1-е место, обойдя ближайшего конкурента «Баллкани» на 12 баллов. Однако в кубке коллектив вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв «Приштине» 4:0 по итогам двух игр. В 1-м раунде квалификации ЛЧ косовары победили люксембургский «Дифферданж» с общим счетом 4:2.

Интересные факты

«Копенгаген» имел лучшую защиту в прошлом сезоне датского чемпионата – за 32 поединка коллектив пропустил 33 мяча.

У «Дриты» также была лучшая защита в прошлом сезоне собственного чемпионата, за 36 игр команда пропустила 26 голов.

Беспроигрышная серия «Копенгагена» в официальных играх длится уже 10 матчей.

Прогноз

Я поставлю на победу Копенгагена с форой -2 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua Копенгаген Дрита Копенгаген с форой -2 1.54 Сделать ставку

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