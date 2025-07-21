В квалификации Лиги чемпионов 2025/26 может состояться скандинавское дерби между «Мальме» и «Копенгагеном».

Шведский клуб «Мальме» в Q2 ЛЧ сыграет с латвийским РФШ (22 и 30 июля), а датский «Копенгаген» встретится с косовским клубом «Дрита» (22 и 29 июля).

Если оба фаворита подтвердят свой статус, в третьем квалификационном раунде они сойдутся между собой в принципиальном противостоянии.

Дело в том, что шведский город Мальме и датский Копенгаген соединяет знаменитый Эресуннский мост.

Первый матч этого противостояния запланирован на 5 или 6 августа, ответный – на 12 или 13 августа.

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В квалификации ЛЧ может состояться дерби знаменитого Эресуннского моста