В квалификации ЛЧ может состояться дерби знаменитого Эресуннского моста
Мальме и Копенгаген встретятся в Q3 ЛЧ, если пройдут 2-й раунд
В квалификации Лиги чемпионов 2025/26 может состояться скандинавское дерби между «Мальме» и «Копенгагеном».
Шведский клуб «Мальме» в Q2 ЛЧ сыграет с латвийским РФШ (22 и 30 июля), а датский «Копенгаген» встретится с косовским клубом «Дрита» (22 и 29 июля).
Если оба фаворита подтвердят свой статус, в третьем квалификационном раунде они сойдутся между собой в принципиальном противостоянии.
Дело в том, что шведский город Мальме и датский Копенгаген соединяет знаменитый Эресуннский мост.
Первый матч этого противостояния запланирован на 5 или 6 августа, ответный – на 12 или 13 августа.
В квалификации ЛЧ может состояться дерби знаменитого Эресуннского моста
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