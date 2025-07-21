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Лига чемпионов
21 июля 2025, 23:59 | Обновлено 22 июля 2025, 00:07
393
0

В квалификации ЛЧ может состояться дерби знаменитого Эресуннского моста

Мальме и Копенгаген встретятся в Q3 ЛЧ, если пройдут 2-й раунд

21 июля 2025, 23:59 | Обновлено 22 июля 2025, 00:07
393
0
В квалификации ЛЧ может состояться дерби знаменитого Эресуннского моста
Oresund Bridge

В квалификации Лиги чемпионов 2025/26 может состояться скандинавское дерби между «Мальме» и «Копенгагеном».

Шведский клуб «Мальме» в Q2 ЛЧ сыграет с латвийским РФШ (22 и 30 июля), а датский «Копенгаген» встретится с косовским клубом «Дрита» (22 и 29 июля).

Если оба фаворита подтвердят свой статус, в третьем квалификационном раунде они сойдутся между собой в принципиальном противостоянии.

Дело в том, что шведский город Мальме и датский Копенгаген соединяет знаменитый Эресуннский мост.

Первый матч этого противостояния запланирован на 5 или 6 августа, ответный – на 12 или 13 августа.

В квалификации ЛЧ может состояться дерби знаменитого Эресуннского моста

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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