Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
В Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЧ
21 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Киевское Динамо, чемпион Украины, узнало потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги чемпионов.
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Чтобы принять участие в Q3, Динамо нужно обыграть мальтийский Хамрун Спартанс в Q2 (матчи 22 и 29 июля).
Соперником победителя пары Динамо – Хамрун Спартанс в Q3 ЛЧ будет:
- Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Первый матч пройдет на условно домашней арене киевского клуба (5/6 августа), а ответная игра – в гостях (12 августа)
Поединки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 5/6 и 12 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги Европы.
Лиги чемпионов 2025/26
Жеребьевка квалификации Q3, 5/6 и 12 августа
Путь чемпионов
- РФШ (Латвия) / Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)
- КуПС (Финляндия) / Кайрат (Казахстан) – Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
- Лех Познань (Польша) / Брейдаблик (Исландия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
- Риека (Хорватия) / Лудогорец (Болгария) – Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)
- Хамрун Спартанс (Мальта) / Динамо Киев (Украина) – Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Шкендия (Северная Македония) / ФКСБ (Румыния) – Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)
Путь представителей лиг
- Бранн (Норвегия) / Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия)
- Рейнджерс (Шотландия) / Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия) / Серветт (Швейцария)
- Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия)
- Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция)
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А вот дальше расклад интересен.
Куда не плюнь везде родственники, партнеры по бизнесу.
Как-то не с руки их обижать. И мстить вроде не за что.
Один момент надо только прояснить.
Поедут ли они в израиль проводить игру?