Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов

21 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, узнало потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги чемпионов.

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Чтобы принять участие в Q3, Динамо нужно обыграть мальтийский Хамрун Спартанс в Q2 (матчи 22 и 29 июля).

Соперником победителя пары Динамо – Хамрун Спартанс в Q3 ЛЧ будет:

Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Первый матч пройдет на условно домашней арене киевского клуба (5/6 августа), а ответная игра – в гостях (12 августа)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 5/6 и 12 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги Европы.

Лиги чемпионов 2025/26

Жеребьевка квалификации Q3, 5/6 и 12 августа

Путь чемпионов

РФШ (Латвия) / Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)

КуПС (Финляндия) / Кайрат (Казахстан) – Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)

Лех Познань (Польша) / Брейдаблик (Исландия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)

Риека (Хорватия) / Лудогорец (Болгария) – Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)

Хамрун Спартанс (Мальта) / Динамо Киев (Украина) – Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Шкендия (Северная Македония) / ФКСБ (Румыния) – Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)

Путь представителей лиг

Бранн (Норвегия) / Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия)

Рейнджерс (Шотландия) / Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия) / Серветт (Швейцария)

Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия)

Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция)

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