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Лига чемпионов
21 июля 2025, 13:15 | Обновлено 21 июля 2025, 13:38
4173
33

Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЧ

21 июля 2025, 13:15 | Обновлено 21 июля 2025, 13:38
4173
33
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
УЕФА

21 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, узнало потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги чемпионов.

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Чтобы принять участие в Q3, Динамо нужно обыграть мальтийский Хамрун Спартанс в Q2 (матчи 22 и 29 июля).

Соперником победителя пары Динамо – Хамрун Спартанс в Q3 ЛЧ будет:

  • Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Первый матч пройдет на условно домашней арене киевского клуба (5/6 августа), а ответная игра – в гостях (12 августа)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 5/6 и 12 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги Европы.

Лиги чемпионов 2025/26

Жеребьевка квалификации Q3, 5/6 и 12 августа

Путь чемпионов

  • РФШ (Латвия) / Мальме (Швеция) – Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)
  • КуПС (Финляндия) / Кайрат (Казахстан) – Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • Лех Познань (Польша) / Брейдаблик (Исландия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Риека (Хорватия) / Лудогорец (Болгария) – Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)
  • Хамрун Спартанс (Мальта) / Динамо Киев (Украина) – Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Шкендия (Северная Македония) / ФКСБ (Румыния) – Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)

Путь представителей лиг

  • Бранн (Норвегия) / Зальцбург (Австрия) – Брюгге (Бельгия)
  • Рейнджерс (Шотландия) / Панатинаикос (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия) / Серветт (Швейцария)
  • Ницца (Франция) – Бенфика (Португалия)
  • Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербахче (Турция)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 33
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sania
Нормальний жереб.
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+7
DK2025
Не самый худший вариант
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+7
Три зірки)
Легкие соперники, не ровня чемпиону и самому титулованному клубу Украины, должны на изи проходить этих ноунеймов🥳
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+6
GloryUkraine
Жереб хороший, але теорія і практика не завжди співпадають. 
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+5
Pavel_i_C0
Східняки дуже збуджені від результатів жеребкування Ліги Чемпіонів. Їм навіть не цікаво, з ким буде грати ДНОнєтскій шахтьор, після вильоту від дружніх Україні турків
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+2
Pavel_i_C0
Відмінний жереб.. Шлях чемпіонів починає подобатись).. Якщо будемо грати з Маккабі, то обидва матчі на нейтральних полях
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
DaVinci
З сьогоднішньою грою Динамо їм навіть ці суперники будуть складними...
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0
sania
Приємно, що вся руда ботва турбується за Динамо...Ви вже суперників в ЛК роздивились??
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Xvalenok03
С мальтийцами понятно.
Динама их размажет, отомстит. 
А вот дальше расклад интересен. 
Куда не плюнь везде родственники, партнеры по бизнесу. 
Как-то не с руки их обижать. И мстить вроде не за что. 
Один момент надо только прояснить. 
Поедут ли они в израиль проводить игру? 
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-3
VanomaS
Начебто без матів написав, а комент видалили. 
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-3
VanomaS
Адмін, чого мій комент видалили? Я щось не так написав?
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-3
VanomaS
Чи це якась таємниця що Пума (Мішка Брижак) то колишня дівка Дирявопердівця?
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-4
Пихарь Пумы
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-6
Пихарь Пумы
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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-6
New Zealander
Та це ж навіть не Бешикташ. Я заздрю
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-6
New Zealander
Але ми пам'ятаємо як попереднє протистояння з кіпрською командою завершилось для ДК, тому на Кіпрі не поставляться до ДК як до фаворита, що може й допомогти
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-7
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Щось в ЛЧ суперники легше ніж в ЛЄ
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
Следователь дырокол
Скриньте☝️ киприоты без смазки натянут Дырочку
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-9
Отаман
Зараз головне, щоб фк гундяй суркіса та медведчука не зганьбив Україну з аматорами з Мальти 
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Дуже слабкі команди потрапляють фк гундяй суркіса та медведчука, буде дуже добре якщо фк гундяй суркіса не зганьбить Україну знову 
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-11
Показать Скрыть 2 ответа
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